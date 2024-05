Un GPS énergétique pour maîtriser ses dépenses d'électricité

Des Lyonnais développent un écran qui s'appaire au compteur Linky pour connaître en temps réel sa consommation d'énergie et faire des économies.

C'est un petit écran tactile, de la taille d'un GPS pour voiture, qui se connecte en quelques secondes (branchement bête et méchant) au compteur Linky de son domicile. Il lit ainsi les données de consommation du foyer et délivre en temps réel une information claire sur l’électricité consommée en puissance (kilowattheure) et en coût (euros).

Cette innovation technologique a été développée par la start-up lyonnaise My Energy Manager. L'idée est née d'un double constat, explique Olivier Boidin, son directeur général : "le premier constat est que le particulier n'a pas conscience de sa consommation d'électricité, à quel moment il consomme, quel appareil il consomme. Et le second est le constat de RTE qui dit que la France et les pays développés vont connaître une transition électrique extrêmement forte et que donc l'électricité va devenir centrale au niveau du foyer, et qu'il va donc falloir la comprendre."

A l'appui de ce développement, deux études de l’ADEME et du CNRS qui montrent qu’on peut économiser entre 10% à 23% en voyant sa consommation électrique en direct, sur un écran déporté, soit jusqu’à 370€/an.

La restranscription intégrale de l'entretien avec Olivier Boidin

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Boidin, directeur général et associé de My Energy Manager. Bonjour.

Bonjour Guillaume.

My Energy Manager crée des solutions pour maîtriser sa consommation énergétique, un problème qui concerne tout le monde. Vous avez mis en place, chez My Energy Manager, la solution nrLINK, un écran tactile qui se connecte au compteur Linky - que tout le monde connaît - et qui permet de voir en temps réel sa consommation d'électricité. De quel constat est né nrLINK ?

Alors un constat double. Le premier, c'est que le particulier n'a finalement pas conscience de sa consommation d'électricité : combien il consomme en kilowattheure, mais surtout en euros, à quel moment il consomme quel appareil il consomme. Donc ça c'est le premier constat. Et le second, qui est un constat qui n'est pas le nôtre mais qui est celui de RTE qui dit que la France et les pays développés vont connaître une transition électrique extrêmement forte et que donc l'électricité va devenir centrale au niveau du foyer et qu'il va donc falloir la comprendre.

Donc c'est né d'un manque d'informations clairement des consommateurs et puis effectivement sujet très très porteur.

Très porteur, dans un contexte où, tout le monde le sait, l'électricité a augmenté de 40% dans les 18 derniers mois. Donc le sujet de la maîtrise de cette consommation devient essentiel. Et donc ce boîtier permet d'afficher en temps réel sa consommation.

Concrètement en fait, cet écran tactile il va se fixer sur le compteur Linky ?

Il y a une petite prise qui se fixe sur le Linky. Ça se fait en trois secondes. C'est extrêmement simple. Ça s'appaire tout seul.

Et qui le fait cette opération-là ?

C'est le particulier. On a déjà plusieurs milliers de particuliers qui l'ont fait sans aucun problème. On a un service client pour les aider s'ils n'y arrivent pas mais c'est une étape qui se passe très bien.

Donc très simple et ensuite ça permet de voir ce qu'on consomme en temps réel.

Et ça ça permet de prendre conscience de sa consommation de faire un premier diagnostic. Moi c'est ce que j'ai fait chez moi. On allume une ampoule, on allume un four, on comprend un peu ce que les choses consomment. Des études indépendantes menées notamment par l'ADEME, et donc par l'État, montrent qu'une prise de conscience de sa consommation liée à un capteur et à un écran permet de réduire jusqu'à 20% sa consommation d'électricité. Parce qu'on se rend compte, moi, j'avais oublié un radiateur qui était resté allumé, on voit l'écran il est allumé. Donc vous voyez ce que vous consommez ce que ça vous coûte. Il est 23h, j'ai 2 kW c'est pas normal je le sais.

Mais ça c'est quand même étonnant parce que ça paraît juste du bon sens de dire qu'on n'a pas inventé le truc avant.

Mieux vaut tard que jamais. Et surtout on l'affiche en euros ce qui est vraiment important parce que les gens, les kilowattheure, on ne parle pas beaucoup, les euros on comprend un peu mieux.

Aujourd'hui, vous révisez votre business plan, le modèle économique de My Energy Manager : jusqu'à maintenant, vos clients étaient principalement des collectivités territoriales et là vous passez aux ménages, c'est-à-dire Monsieur et Madame tout le monde. Lee business plan dédié collectivités territoriales n'était pas le bon ?

Notre utilisateur final a toujours été le particulier, vu que cet écran s'adresse à un particulier. L'entreprise a été créée il y a 3 ans par Anthony Parsons et Pierre-Emmanuel Martin pour aider les collectivités territoriales à faire leur transition. Ce modèle continue à exister, c'est juste plus long que ce qu'on avait anticipé. Et on a peut-être un peu moins de traction du marché que ce qu'on avait anticipé. Alors que, et c'est l'avis d'une startup de s'adapter à son contexte, on s'est rendu compte que le besoin chez les particuliers était extrêmement fort et extrêmement rapide. Donc on n'arrête pas le premier business model, mais il est juste un peu moins prioritaire, alors que côté particulier il y a vraiment beaucoup de demandes.

Vous ambitionnez de devenir, d'ici 3 à 5 ans un des "partenaires de confiance" ,donc on va dire un des leaders, en France et en Europe des ménages pour la consommation de leur consommation électrique. Quels marchés ciblez-vous ?

Alors effectivement "partenaires de confiance" je reprends le contexte : on a beaucoup de clients qui sont en maison individuelle. La plupart de ces habitations, dans les années à venir, vont s'équiper de panneaux solaires, vont s'équiper de pompes à chaleur, vont s'équiper de batteries, vont s'équiper de bandes de recharge. En fait vont faire leur transition énergétique. Ce qu'on appelle leur transition. La plupart ont besoin d'être accompagnés. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quelles solutions prendre quels fournisseurs. Et c'est là qu'on veut les accompagner. Une fois qu'on les a aidés à prendre conscience de leur consommation d'électricité, combien je consomme, pourquoi faire l'état d'après, c'est comment je peux l'améliorer, comment je peux optimiser tout ça par des offres d'électricité verte, par la bonne installation de panneaux solaires, pompes à chaleur, bandes de recharge. Tous ces sujets arriveront par la suite. On se place vraiment dans un cercle vertueux. Et donc, on reste après l'installation pour prouver les gains réalisés parce qu'on ambitionne de ne pas partir une fois que les panneaux solaires sont posés mais de bien de dire "OK vous avez vendu X% d'économies". On en est vraiment là.

Et à propos de panneaux solaires il y aura peut-être une collaboration entre My Energy Manager et Carbone, un projet de Gigafactory européenne de cellules et modules photovoltaïques qui a été pensé à Lyon. Peut-être collaboration avec Carbone pour conquérir le marché européen justement ?

Collaboration on espère parce qu'on a un président fondateur en commun. Donc on est dans les locaux de Carbone. Alors nous sommes deux sociétés indépendantes. Je citerai aussi Terreal qui est une société qui pose des panneaux solaires. On cherche des synergies. On sent qu'en tout cas le monde du solaire est en train de se renouveler. Nous on va essayer de trouver des synergies pour accompagner le particulier à s'équiper de panneaux solaires.

Merci beaucoup Olivier Boidin d'être venu nous présenter My Energy Manager et ce nrLINK qui se branche sur le compteur Linky pour connaître, en temps réel, sa consommation d'énergie.