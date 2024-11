Le film "Trois amies", réalisé par Emmanuel Mouret et tourné dans la Métropole de Lyon et dans le Beaujolais, est à l'affiche depuis ce mercredi au cinéma.

Vous y reconnaîtrez certainement le Vieux-Lyon, la Croix-Rousse, le parc de la Tête d’Or, Fourvière ou encore les Terreaux. "Trois amies", le douzième film du réalisateur Emmanuel Mouret, sort dans les salles de cinéma, ce mercredi 6 novembre. Ce long métrage a effectivement été tourné dans la Métropole de Lyon, mais aussi dans le Beaujolais, à Dommartin, de début octobre à mi-novembre 2023.

A l'affiche, on retrouve notamment Camille Cottin, mais aussi Sara Forestier, Vincent Macaigne, Indie Hair ou encore Damien Bonnard. Le réalisateur Emmanuel Mouret raconte l'histoire de trois amies, donc, et de leurs (complexes) vies sentimentales. Par ailleurs, ce film avait été diffusé en avant-premières à l'occasion du festival Lumière au Comoedia et au Zola.

