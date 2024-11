Du 6 au 11 novembre vont prendre place les 29èmes Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais. Six jours dédiés au cinéma du territoire à Villefranche-sur-Saône, entre autres.

Pour la 29e fois, les Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais vont mettre à l'honneur le cinéma francophone. Du 6 au 11 novembre, les 12 longs métrages en compétition seront diffusés et accompagnés d’un débat avec un invité ayant travaillé sur le film, le plus souvent le réalisateur ou la réalisatrice. Huit films sont en compétition pour le "prix du jury", quatre pour le "prix des lycéens". Marc Godin, critique et historien du cinéma, sera le président du jury. L'écrivain et journaliste Christophe Boltanski, auteur de plusieurs ouvrages, sera lui aussi présent au festival.

L'événement, organisé par l’association "L’autre cinéma", mettra en avant 12 films de femmes, sept premiers films et 13 avant-premières. Car en plus des films en compétition, la programmation est enrichie avec des projections supplémentaires, dont trois séances dédiées au jeune public dès l’âge de 3 ans.

S'ils est organisé par "L’autre cinéma", le festival se déplacera pourtant hors de son périmètre caladois. Cette année, les rencontres prendront également part au cinéma Jacques-Perrin à Tarare, au cinéma la Passerelle à Trévoux, au cinéma le Singuliers à Belleville-en-Beaujolais et à la médiathèque de Villefranche-sur-Saône. Pour rappel, l’édition 2023 a enregistré près de 3 500 entrées

cinéma sur la semaine du 6 au 12 novembre.

