Le secret des Mésanges est entièrement réalisé en papier et carton découpé.

Un film drômois entièrement réalisé en papier découpé bientôt en salle

  • par Loane Carpano

    • Le long-métrage drômois "Le secret des mésanges" réalisé à partir de papier découpé sera projeté au cinéma à partir du 22 octobre.

    Un long-métrage drômois sera diffusé dans les salles de cinéma françaises dès le 22 octobre. Réalisé par Antoine Lanciaux, le film nommé "Le secret des mésanges" a une particularité : être entièrement réalisé avec la méthode ancienne et traditionnelle du papier découpé.

    Les 2 000 pantins et 826 décors du film ont ainsi été créés à partir de papier et de carton découpé, ensuite mis en scène par une équipe de 60 personnes.

    En parallèle de la sortie du long-métrage, une exposition pédagogique retraçant les différentes étapes de fabrication du film sera visible du 13 octobre au 9 novembre, à la Médiathèque François Mitterrand, Latour-Maubourg à Valence et dans d’autres lieux partenaires.

