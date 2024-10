Un exercice de sécurité civile aura lieu jeudi 17 octobre à Saint-Priest.

Jeudi 17 octobre en matinée, un exercice de sécurité civile aura lieu sur la commune de Saint-Priest indique la préfecture du Rhône. Il impliquera les services de l'Etat, les collectivités locales, les exploitants et les transporteurs "dans des conditions proches du réel pour tester leurs capacités d'action et apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d'urgence".

À cette occasion, le système d'alerte par diffusion cellulaire, FR-Alert, sera testé auprès des populations se trouvant à Saint-Priest. Les personnes qui recevront la notification d'alerte accompagnée d'un signal sonore spécifique n'auront aucun action à entreprendre. La mention "exercice" sera explicitement indiquée.