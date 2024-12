"Un dogmatisme politique criminel" : la droite s'en prend aux élus écologistes après l'incendie de Caluire

Quelques heures après l'incendie dans un immeuble squatté de Caluire-et-Cuire, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon et le groupe de droite à la Métropole de Lyon, la Métro Positive, s'en sont pris à la politique des écologistes.

C'est un incendie qui a fait plusieurs blessés cette nuit à Caluire-et-Cuire et qui a provoqué de vives réactions de l'opposition de droite dans la Métropole de Lyon. Quelques heures après le sinistre qui s'est déclaré dans un immeuble squatté, montée de la Boucle, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, et le groupe de droite à la Métropole de Lyon, la Métro Positive, ont dénoncé l'attitude de la Ville de Lyon, propriétaire de l'immeuble touché.

Si les deux communiqués évoquent avec "tristesse" le sinistre, pour Pierre Oliver, le drame "était hélas prévisible compte tenu de l'état du bâtiment".

"La responsabilité pénale du Maire de Lyon est engagée"

"Il y a un peu plus d’un an quand les occupants avaient pris possession de ce bâtiment, le maire de Caluire connaissant l’état de délabrement de cet immeuble avait pris un arrêté d’interdiction d’habiter et avait demandé à la Métropole de Lyon, compétente en la matière, de prendre un arrêté de péril" explique le maire du 2e arrondissement. "Le Maire de Lyon avait alors choisi de ne pas demander l’évacuation de ce squat et aucun arrêté de péril n’a été pris. La responsabilité pénale du maire de Lyon est donc ici engagée" estime-t-il.

Pour l'heure, le bilan fait état de deux blessés en urgence absolue et de deux blessés légers. Plusieurs occupants sont encore recherchés par les secours. "Les personnes évacuées au cours de l'incendie ont fait l’objet d’une prise en charge dans un gymnase ouvert par la mairie de Caluire-et-Cuire" complète le groupe La Métro Positive, groupe présidé par Philippe Cochet, maire de Caluire.

"Inaction des élus écologistes/LFI/socialistes"

"L’émotion face à la détresse de ces personnes laisse place à une grande colère contre les responsables de ces conséquences désastreuses. L’occupation illégale avait été dénoncée immédiatement par la commune de Caluire-et-Cuire, mais aucun protagoniste n’avait souhaité tenir compte du danger préférant le laisser-faire au nom d’un dogmatisme politique aujourd’hui criminel" poursuit le groupe d'opposition.

L'opposition charge ainsi la mairie de Lyon et "sa politique de l’hospitalité pratiquée par cette majorité Nouveau Front Populaire poussée par des collectifs

politiquement proches." "Ces squats indignes qui mettent en danger les vies des personnes sont aussi rendus possibles par l’inaction des élus écologistes/LFI/socialistes qui gèrent la ville de Lyon et la Métropole de Lyon" appuie La Métro positive dans son communiqué.

Avant de conclure : "Au-delà de la solidarité qui doit tous nous habiter pour protéger ces populations, il convient de dire la vérité à nos habitants et que chacun comprenne les conséquences désastreuses des choix politiques qui ont amené à ce drame."