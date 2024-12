Lyon : quelle météo pour la Fête des Lumières ?

Du 5 au 8 décembre prochain, l'annuel et célèbre Fête des Lumières battra son plein dans la Métropole de Lyon. Suite aux épisodes météorologiques violents survenus le mois dernier, voici à quoi s'attendre pour ce week-end festif.

Gants et bonnets ne seront pas de refus ce week-end, afin de célébrer pleinement la célèbre Fête des Lumières de Lyon. Si les festivités seront inaugurées par un temps calme et sec lors du jeudi 5 et vendredi 6 décembre. Le week-end, lui, sera marqué par un temps très agité et une large baisse des températures.

Un début de festivité plutôt calme

"La chronologie pourrait changer, mais la soirée de jeudi devrait rester sèche jusqu'à une heure du matin, avant d'accueillir une dégradation et de la pluie dans la nuit" annonce Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-lyon.net. Une pluie qui persistera jusqu'au lendemain midi, mais qui ne devrait pas impacter les promenades nocturnes du vendredi. Les deux premières soirées s'annoncent ainsi plutôt agréables, et devraient permettre aux visiteurs de profiter pleinement des illuminations.

Temps agité pour le week-end

"Malheureusement ,ce week-end, il faut s'attendre à un temps très agité et à une large baisse des températures" explique Guillaume Séchet. Le samedi 7 décembre sera alors marqué par de froides températures, et de fortes perturbations, "même s'il reste compliqué de savoir où et quand les perturbations vont survenir, il faudra prévoir plusieurs averses de pluie et de grésilles dans la soirée " poursuit-il.

Le jour phare de la Fête des Lumière ne sera pas épargné, dimanche 8 décembre devrait également être très perturbé. Il faudra alors affronter une soirée humide, venteuse et froide, ponctué d'averses, de grésille, et même de légère neige fondante. Côté température, il faudra prévoir de sortir le manteau, avec un ressenti de 0 degré en soirée et des températures qui ne s'élèveront pas au-dessus des 5 degrés.

A lire aussi :