Deux blessés graves après un incendie dans un immeuble squatté à Caluire

Un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble squatté à Caluire-et-Cuire, montée de la Boucle. Deux personnes ont été blessées gravement.

Il était à peine 1h du matin cette nuit quand un violent incendie a débuté dans un immeuble squatté au 1 montée de la Boucle, à Caluire-et-Cuire. Appelés rapidement sur les lieux, les sapeurs pompiers ont mis plus de 2h30 avant de maitriser l'incendie qui a touché plusieurs étages de l'immeuble. Au total, 139 sapeurs-pompiers et plus de 40 engins ont été mobilisés.

"Le Samu 69 ainsi que 22 policiers nationaux sont également intervenus pour établir un périmètre de sécurité" complète la préfecture du Rhône dans un communiqué ce mardi matin.

Le bilan provisoire de cette incendie fait état de deux blessés en urgence absolue, qui se seraient défenestrés, et deux blessés en urgence relative qui ont tous été pris en charge par les équipes de secours. 47 autres personnes ont par ailleurs été prises en charge et examinées. "Ils ont été transportés par l'intermédiaire d'un bus TCL réquisitionné vers un centre d'accueil armé par la Croix-Rouge" poursuit la préfecture.

"Des opérations de recherche vont se poursuivre dans les prochaines heures", conclut-elle.