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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un lundi chaud et globalement ensoleillé à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • La chaleur sera toujours présente à Lyon ce lundi 28 septembre avec la persistance de ce temps exceptionnellement chaud pour la saison.

    Alors que le mois de septembre touche bientôt à sa fin, l'été semble toujours présent à Lyon. Ce lundi 28 septembre, le temps s'annonce une nouvelle fois exceptionnellement chaud pour la saison avec un voile nuageux régulièrement épais malgré la présence du soleil du matin au soir.

    Côté températures, il fait déjà 19 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 28 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 7 degrés au dessus des normales de saison et une chaleur qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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