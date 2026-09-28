Le Lyonnais Paul Seixas termine 15e des Mondiaux, après avoir longtemps joué les premiers rôles

Le Lyonnais Paul Seixas a pris la 15e place du championnat du monde sur route, dimanche à Montréal. Longtemps présent dans les offensives, le Français a finalement été rattrapé par les crampes dans les derniers kilomètres. L’Américain Brandon McNulty s’est imposé en solitaire.

Il rêvait de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire. Paul Seixas devra encore patienter. Le Lyonnais a terminé à la 15e place de la course en ligne des Mondiaux, dimanche à Montréal, au terme d’une journée particulièrement éprouvante.

À 20 ans, le Français faisait partie des coureurs attendus dans une course qui s’annonçait très ouverte. Et il n’a pas hésité à prendre ses responsabilités. Dans une épreuve marquée par les attaques et les nombreux changements de rythme, Seixas s’est retrouvé à plusieurs reprises aux avant-postes, notamment dans le sillage du Mexicain Isaac Del Toro.

Le coureur mexicain a énormément travaillé pour revenir sur les différents groupes, avec souvent Seixas dans sa roue. Mais cette débauche d’énergie a fini par peser sur les jambes du Lyonnais. Dans le final, il a été victime de crampes et n’a pas pu se mêler à la lutte pour les premières places. Seixas termine finalement à plus de deux minutes du vainqueur, l’Américain Brandon McNulty. Le coureur d’UAE Team Emirates-XRG a créé la surprise en s’échappant seul à 32 kilomètres de l’arrivée. Personne n’est ensuite parvenu à revenir sur lui.

McNulty a résisté jusqu’au bout pour décrocher à Montréal le premier titre mondial de sa carrière, avec 13 secondes d’avance sur l’Australien Michael Matthews et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Il devient seulement le troisième Américain champion du monde sur route, après Greg LeMond et Lance Armstrong. Derrière, les principaux favoris ont été piégés par le scénario particulièrement mouvementé de la course. Remco Evenepoel, qui visait un doublé après son titre mondial du contre-la-montre, a dû se contenter de la 12e place. L’autre Belge Wout Van Aert a terminé 28e.

Isaac Del Toro, très actif tout au long de la journée, prend lui la cinquième place, juste derrière l’Américain Quinn Simmons.