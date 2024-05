Un chaton découvert dans les tribunes pendant le match Lyon-Brest

Lors d’un match qui opposait l’Olympique Lyonnais au Stade Brestois le dimanche 14 avril, un supporter lyonnais a retrouvé un chaton sous son siège. Les Secouristes français de la Croix Blanche du Rhône lui sont venus en aide avant de l'adopter.

Il s’appelle désormais Brest. Ue chaton a été découvert dans les gradins du Groupama Stadium lors d’un match qui opposait l’Olympique Lyonnais au Stade Brestois le dimanche 14 avril dernier. « Un supporter est venu toquer à la porte de l’infirmerie avec un gobelet à la main. Dedans, il y avait une petite boule de poils », a relaté au journal Le Télégramme Axelle Montillet, secouriste de la Croix-Blanche. « On a récupéré le chaton, on l’a mis en sécurité, on l’a réchauffé dans une petite couverture de survie qu’on avait découpée », ajoute Marion, secouriste à l’association.

Deux autres chats adoptés par des supporters lyonnais

« On pense que la mère du chaton a eu sa portée dans les gradins, peu avant la rencontre. Effrayée par les supporters, elle a dû fuir et abandonner ses petits », suppose Axelle Montillet au au journal local. Le chaton se porte "bien" selon les secouristes qui ont crée une page Instagram en son honneur.

