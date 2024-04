Brignais : elle retrouve son chat dix ans après sa disparition

Charli, un chat âgé de 15 ans aujourd'hui, a refait surface dix ans après avoir été perdu dans le même quartier.

Mardi 16 avril, alors qu'elle travaille, Camille reçoit un message vocal. Au bout du fil, un représentant de la SPA de Brignais lui annonce que son chat a été retrouvé. L'animal avait pourtant disparu dix ans plus tôt dans la commune. "J’étais choquée, pour moi on m’annonçait qu’il avait été retrouvé mort, j’étais émue, je n’y croyais pas. Quand je le vois là avec moi maintenant, je me dis que c’est dingue", a indiqué la jeune femme à actu Lyon.

Un chat retrouvé grâce à Facebook

Si l'animal a pu été remis à sa propriétaire, c'est grâce à un groupe Facebook fondé par Carine. Dédié à la recherches de chats perdus, il permet aux habitants de Brignais de signaler des disparitions de félins. Mais lorsque la fondatrice du groupe reçoit la photo d'un chat mal en point dimanche dernier, elle le récupère et tente de l'identifier. "Le chat me disait quelque chose, il me perturbait", explique-t-elle. Cette dernière parvient donc à détecter sa puce et remet les informations à la SPA.

Charli ayant été adopté à cet endroit, la SPA parvient rapidement à retrouver sa maitresse. Celle-ci l'avait cherché pendant des mois après sa disparition. "J’avais fini par perdre espoir en imaginant qu’il avait trouvé un autre territoire ou qu’il était mort écrasé", a confié Camille à actu Lyon. Mise à part sa maigreur, l'animal serait d'ailleurs en bonne santé. Sa propriétaire et lui auraient déjà repris leurs petites habitudes.

