Attac Rhône appelle à des casserolades devant les mairies ce lundi soir au moment de l'interview d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, donnera une interview au JT de de 20 h sur TF1 ce lundi. Sur Twitter, l'association Attac Rhône, qui milite pour la justice sociale et environnementale, appelle à des casserolades devant les mairies de France à 20 h avec un mot d'ordre : "Macron ne nous écoute pas ? Nous ne l'écouterons pas non plus."

L'appel a été relayé sur le compte de gauche radicale Lyon Insurrection. Lors de la dernière allocution d'Emmanuel Macron, une mobilisation similaire s'était tenue à Lyon devant plusieurs mairies, notamment devant l'Hôtel de Ville où plusieurs dizaines de personnes s'étaient retrouvées.