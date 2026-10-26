Actualité
L’OL Lyonnes affrontera Fleury pour commencer sa saison 2026-2027. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport via Getty Images)

Football : l’OL Lyonnes compte sept nominations pour le Ballon d’Or 2026, mais peu d'espoir

  • par Corentin Lucas

    • Avec sept nominations, OL Lyonnes sera bien représenté lors de la cérémonie du Ballon d’Or, ce lundi 26 octobre (21h). Depuis Ada Hegerberg en 2018, aucune joueuse du club n’a remporté le trophée. Et cela risque de durer une année de plus.

    La cérémonie du Ballon d’Or se tient ce lundi soir au London Palladium, à partir de 21h. Présentée par la légende Thierry Henry et retransmise sur la chaîne L’Équipe, elle dévoilera la lauréate du Ballon d’Or féminin. L’OL Lyonnes compte sept nominations, mais aucune joueuse ni l’entraîneur Jonatan Giráldez ne devrait faire le déplacement à Londres, puisque le club souhaite se consacrer pleinement à la réception de l’Inter Milan en Ligue des champions, prévue mercredi soir.

    Wendie Renard, Melchie Dumornay et Selma Bacha figurent parmi les 30 joueuses nommées pour le Ballon d’Or. Caroline Weir, désormais passée par le Real Madrid, est également en lice. Lily Yohannes pourrait, de son côté, prétendre au trophée Kopa, qui récompense la meilleure jeune joueuse. Jonatan Giráldez est nommé pour le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur. L’OL Lyonnes concourt dans la catégorie "Club of the Year".

    Sept nominations, mais peu d’espoir de victoire

    Malgré ces nominations, les chances lyonnaises semblent limitées. En mai dernier, l’OL Lyonnes avait lourdement chuté face au FC Barcelone en finale de la Ligue des champions (4-0). Un revers qui pèse dans le bilan d’une saison 2025-2026 pourtant réussie sur le plan national. Les Lyonnaises ont remporté trois des quatre titres possibles la saison dernière : la Première Ligue, la Coupe de France et la Coupe de la LFFP. Seule la Ligue des champions leur a échappé.

    De plus, la concurrence s’annonce rude. Les Catalanes du FC Barcelone, auteures d’un quadruplé avec les titres de championnes d’Espagne, la Coupe et la Supercoupe d’Espagne ainsi que la Ligue des champions, comptent plusieurs joueuses nommées. Alexia Putellas, double lauréate en 2021 et 2022, fait également partie des prétendantes après avoir rejoint les London City Lionesses.

    Depuis la création du Ballon d’Or féminin en 2018, une seule joueuse d’OL Lyonnes a remporté le trophée. Il s’agit de Ada Hegerberg, sacrée lors de la première édition. Les cinq dernières éditions ont toutes été remportées par des joueuses espagnoles liées au FC Barcelone : Alexia Putellas en 2021 et 2022, puis Aitana Bonmatí en 2023, 2024 et 2025.

    Lire aussi : Football : on connaît les adversaires d'OL Lyonnes pour la Ligue des champions

    à lire également
    Gims en concert gratuit à Lyon
    Gims reporte ses deux concerts à la LDLC Arena à décembre 2027 pour des raisons de santé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Gims en concert gratuit à Lyon
    Gims reporte ses deux concerts à la LDLC Arena à décembre 2027 pour des raisons de santé 12:20
    Football : l’OL Lyonnes compte sept nominations pour le Ballon d’Or 2026, mais peu d'espoir 11:51
    Triathlon des roses : près de 64 000 euros collectés pour la recherche contre les cancers du sein à Lyon 11:21
    M6, A47, tunnel sous Fourvière… Les travaux attendus sur les routes autour de Lyon cette semaine 10:44
    Violences après le derby entre Villefranche et Saint-Priest : le club caladois dénonce des débordements 10:06
    d'heure en heure
    Oullins-Pierre-Bénite : il fait fuir quatre malfrats qui tentaient de braquer son bureau de tabac 09:11
    Manifestation du 24 octobre à Lyon : L’Après dénonce un maintien de l’ordre "catastrophique" et demande des "explications sérieuses" au préfet 08:30
    Lyon : cinq hommes jugés ce lundi pour proxénétisme aggravé pour avoir drogué et prostitué une fillette de 12 ans 07:55
    voiture police faits-divers
    Lyon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux… Plusieurs rassemblements organisés ce lundi après l’attentat raciste à Trappes 07:37
    Météo Lyon nuages
    Météo : les nuages s'imposent dans le ciel de Lyon ce lundi, 15 degrés attendus 07:15
    premier vice-président des Entrepreneurs du Rhône et secrétaire national de l’organisation
    "Pour que notre modèle social fonctionne, il faut écouter les entrepreneurs" (Gaëtan de Sainte-Marie) 07:00
    Villeurbanne : le Festival du Film Court revient avec une programmation élargie 25/10/26
    Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de rassemblement renouvelés ce dimanche soir en Presqu’île 25/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut