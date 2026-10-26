Football : l’OL Lyonnes compte sept nominations pour le Ballon d’Or 2026, mais peu d'espoir

Avec sept nominations, OL Lyonnes sera bien représenté lors de la cérémonie du Ballon d’Or, ce lundi 26 octobre (21h). Depuis Ada Hegerberg en 2018, aucune joueuse du club n’a remporté le trophée. Et cela risque de durer une année de plus.

La cérémonie du Ballon d’Or se tient ce lundi soir au London Palladium, à partir de 21h. Présentée par la légende Thierry Henry et retransmise sur la chaîne L’Équipe, elle dévoilera la lauréate du Ballon d’Or féminin. L’OL Lyonnes compte sept nominations, mais aucune joueuse ni l’entraîneur Jonatan Giráldez ne devrait faire le déplacement à Londres, puisque le club souhaite se consacrer pleinement à la réception de l’Inter Milan en Ligue des champions, prévue mercredi soir.

Wendie Renard, Melchie Dumornay et Selma Bacha figurent parmi les 30 joueuses nommées pour le Ballon d’Or. Caroline Weir, désormais passée par le Real Madrid, est également en lice. Lily Yohannes pourrait, de son côté, prétendre au trophée Kopa, qui récompense la meilleure jeune joueuse. Jonatan Giráldez est nommé pour le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur. L’OL Lyonnes concourt dans la catégorie "Club of the Year".

Sept nominations, mais peu d’espoir de victoire

Malgré ces nominations, les chances lyonnaises semblent limitées. En mai dernier, l’OL Lyonnes avait lourdement chuté face au FC Barcelone en finale de la Ligue des champions (4-0). Un revers qui pèse dans le bilan d’une saison 2025-2026 pourtant réussie sur le plan national. Les Lyonnaises ont remporté trois des quatre titres possibles la saison dernière : la Première Ligue, la Coupe de France et la Coupe de la LFFP. Seule la Ligue des champions leur a échappé.

De plus, la concurrence s’annonce rude. Les Catalanes du FC Barcelone, auteures d’un quadruplé avec les titres de championnes d’Espagne, la Coupe et la Supercoupe d’Espagne ainsi que la Ligue des champions, comptent plusieurs joueuses nommées. Alexia Putellas, double lauréate en 2021 et 2022, fait également partie des prétendantes après avoir rejoint les London City Lionesses.

Depuis la création du Ballon d’Or féminin en 2018, une seule joueuse d’OL Lyonnes a remporté le trophée. Il s’agit de Ada Hegerberg, sacrée lors de la première édition. Les cinq dernières éditions ont toutes été remportées par des joueuses espagnoles liées au FC Barcelone : Alexia Putellas en 2021 et 2022, puis Aitana Bonmatí en 2023, 2024 et 2025.

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