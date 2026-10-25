Alors que 10 000 personnes se sont réunies dans les rues de Lyon ce samedi pour manifester contre la vie chère et le gouvernement, un premier bilan préfectoral fait état de 22 blessés et 36 interpellations.

Ce samedi 24 octobre a été marqué par une nouvelle journée de mobilisation nationale. Et Lyon n'a pas été épargnée puisque 10 000 manifestants ont foulé les pavés de la ville malgré l'interdiction préfectorale. La Préfecture, justement, avait mis en place un important dispositif de sécurité dont elle salue l'efficacité dans la capitale des Gaules. Selon un communiqué de l'institution, le premier bilan reste en effet raisonnable par rapport à d'autres grandes villes françaises.

Cinq commerces pillés à Lyon

La mobilisation du 24 octobre a provoqué moins de dégâts à Lyon que celle du 17 octobre, qui avait fortement marqué la ville. On comptabilise ainsi cinq magasins pillés à Lyon et du mobilier urbain endommagé ou incendié à quelques endroits éparses. Par ailleurs, 22 personnes ont été blessées au cours de la journée dont 18 policiers. Du côté des interpellations, la Préfecture fait état de 36 individus interpelés, notamment pour des faits de violences contre les forces de l’ordre. Mais aussi de détention d’arme, participation à des attroupements, destruction de biens et outrages.

En comparaison, des villes comme Marseille, Toulouse ou Nice dénombrent respectivement 71, 30 et 63 interpellations. Le cabinet du préfet souhaite ainsi "saluer l'implication déterminante des policiers nationaux et des gendarmes nationaux mobilisés [ce samedi] pour contrecarrer la volonté de destruction et de violence d'individus hostiles".

Au-delà du périmètre interdit aux manifestations, les forces de l’ordre ont quadrillé la majorité des arrondissements lyonnais et mené des contrôles préventifs dans les secteurs les plus sensibles. Les autorités ont également suspendu une partie des transports en commun afin de protéger l’hypercentre. Des mesures qui ont ainsi permis de contenir les manifestations à la rive gauche du Rhône et aux 3e et 7e arrondissements.

Lire aussi : À Lyon, un cortège ballotté entre gaz lacrymogènes et slogans pour l’acte II contre la vie chère