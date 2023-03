Twin Jet ouvre une nouvelle ligne aérienne entre Lyon et Lille

La compagnie aérienne française Twin Jet proposera une nouvelle ligne à destination de Lille, à partir du 17 avril 2023.

À partir du 17 avril prochain, la compagnie française Twin Jet proposera trois vols aller-retour par jour, du lundi au vendredi, entre Lyon Saint-Exupéry et Lille. Les départs sont programmés à 6h40, 12h05 et 17h05 et les vols retour quittant la capitale des Flandres sont prévus à 8h40, 14h05 et 19h05.

L'aller simple à partir de 79 euros

Lille et Lyon seront désormais reliés en seulement 1h30 avec un jet de 19 places. Les premiers prix sont accessibles à partir de 79 euros l'aller simple, avec une option bagage en soute de 20kg.

@ Twin Jet

"Notre projet de développement de notre base lyonnaise se poursuit avec l’ouverture de la ligne vers Lille, dans laquelle nous croyons fortement. Cela se concrétisera par l’arrivée d’un avion supplémentaire basé à Lyon, et la création de quatre nouveaux emplois directs", souligne Eric Moret, directeur général de Twin Jet.

