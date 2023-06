Dimanche 18 juin, quatre personnes dont trois enfants ont été touchés par la chute de la cime d’un arbre sur le site de l’Accrobranche City Adventure d’Albigny-sur-Saône, au nord de Lyon.

Très grosse frayeur dimanche après-midi pour une famille en visite à l’Accrobranche City Adventure d’Albigny-sur-Saône, une commune située à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. En milieu d’après-midi, alors que le vent soufflait en rafales, la "cime d’un arbre" s’est détachée faisant quatre blessés dont trois enfants, selon des informations communiquées par la mairie d’Albigny-sur-Saône.

D’après nos confrères du Progrès, il s’agit d’une mère de famille de 49 ans et de ses trois enfants âgés de 5, 8 et 9 ans qui étaient assis à une table de pique nique au moment de l’accident. Deux hélicoptères et une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur place peu après l’accident, pour prendre en charge les victimes. L’une d’elle, une enfant de 5 ans blessée à la tête, se trouvait dans un état d’urgence relative au moment de son transport à l'hôpital, précise le quotidien régional.

Un avenir en suspend pour le site ?

Dimanche, après l’incident, le parc a été fermé pour une durée indéterminée afin de permettre aux enquêteurs de faire leur travail. Interrogé par Le Progrès, le maire de la commune Yves Chipier se questionne désormais sur l’avenir du site en raison de l’âge des arbres, alors qu’il y a deux mois un arbre de l’Accrobranche City Adventure était tombé sur la route.