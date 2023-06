Ce lundi 19 juin, quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront placés en vigilance jaune aux orages dans l’après-midi.

Le risque d’orages se poursuit ce lundi 19 juin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet après-midi, quatre des douze départements de la région seront placés en vigilance jaune par Météo France à l’approche d’une perturbation.

De 14 heures à 19 heures : Loire, Cantal et Puy-de-Dôme.

De 14 heures à minuit : Allier.

De fortes précipitations attendues à Vichy

Des orages sont notamment attendus à Aurillac (Cantal) entre 15 heures et 17 heures, avant un épisode de pluie qui pourrait générer jusqu’à 4 millimètres de précipitations. Du côté de Vichy, dans l’Allier, des précipitations orageuses sont attendues à partir de 15 heures. Elles devraient se poursuivre jusqu’à 20 heures, avant de laisser la place à des averses. Des cumuls de pluie pouvant atteindre 8 millimètres sont annoncés, ainsi que des rafales de vent à plus de 50 km/h.

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), des averses orageuses sont attendues en fin d’après-midi, entre 18 et 20 heures. La quantité de précipitations devrait toutefois rester modérée. Un cumul de seulement 1 millimètre de pluie est annoncé sur l’épisode orageux. Du côté de la Loire et de Saint-Etienne, pour l’heure les prévisions de Météo France ne font pas état d’orages en approche, mais des rafales de vent à plus de 50 km/h sont annoncées durant une majeure partie de la journée.