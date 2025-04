Travaux : cet axe important de l'A7 va fermer la semaine prochaine

Le pont autoroutier entre Oullins-Pierre-Bénite et Saint-Fons sera fermé à partir du 29 avril dans le sens Marseille-Lyon.

Nouvelle semaine de galère pour les usagers de l'A7 au sud de Lyon. Du 29 avril au 4 mai, une portion de l'autoroute du Soleil sera totalement fermée dans le sens Marseille-Lyon : il s'agit plus particulièrement de la portion entre Oullins-Pierre-Bénite et Saint-Fons, qui sera rendue impraticable dans le cadre de travaux de rénovation du viaduc de Pierre-Bénite.

Ce chantier qui dure depuis plus d'un an a pour but de moderniser le réseau autoroutier de la zone, avec une rénovation complète de l’étanchéité, des joints de chaussée et du revêtement, ainsi que des travaux de renforcement de la structure. Actuellement, la vitesse est déjà réduite à 50km/h sur cet axe. Mais dès la semaine prochaine, la circulation sera donc totalement interrompue du 29 avril 21h au 4 mai 12h, a confirmé Vinci Autoroutes.

Plusieurs dates de fermeture

Attention, cette semaine de fermeture n'est pas la seule à être prévue sur cette portion. D'autres clôtures ponctuelles seront également à prévoir :

Mardi 29 avril 2025 à 21h au dimanche 4 mai 2025 à 12h ;

Mercredi 7 mai 2025 à 21h au dimanche 11 mai 2025 à 12h ;

Mercredi 28 mai 2025 à 21h au dimanche 1ᵉʳ juin 2025 à 12h ;

Vendredi 6 juin 2025 à 21h au lundi 9 juin 2025 à 12h.

La fin des travaux est prévue pour le mois de juin 2026, mais la préfecture a d'ores et déjà prévenu que les travaux pourraient être repoussés en cas d'aléas météorologiques. Encore un peu de patience à prévoir, donc.