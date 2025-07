Alors que la période estivale est propice à l'accélération des travaux à Lyon, plusieurs projets devraient considérablement avancer ces prochaines semaines. Certains seront rendus avant la fin d'année 2026. Lyon Capitale fait le point.

Fin du chantier du tramway T10

Tunnel sous le périphérique Laurent Bonnevay pour le tramway T10 @CM

D'ici la fin d'année 2025, le chantier de la future ligne de tramway T10 devrait très certainement toucher à sa fin. Les travaux seront en cours jusqu'à l'automne sur la partie Est de cette ligne qui permettra ensuite de relier la Halle Tony Garnier à Vénissieux, en passant par le centre-ville de Saint-Fons. Plus de 22 000 voyageurs quotidiens sont attendus à terme. Sa mise en service est initialement prévue au premier semestre 2026.

Bientôt la mise en service du BHNS

Les bus qui circuleront sur la ligne de BHNS entre Part-Dieu et les 7 chemins seront appelés TB12 et auront un habillage particulier. (@VG)

La mise en service du Bus à haut niveau de service, qui reliera la Part-Dieu (Lyon) à Parilly (Bron), en passant par les 7-Chemins (Vaulx-en-Velin), est prévue au premier trimestre 2026 entre Part-Dieu et Kimmerling. Avec une accélération des travaux au cours de l'été, tout porte à croire que d'ici la fin d'année 2025 de nombreux secteurs de travaux seront terminés. Et notamment au sein des deux axes principaux que sont l’avenue Félix-Faure et la route de Genas.

Transformation du secteur de la Part-Dieu

Le projet de forêt urbaine à la Part-Dieu

Avant la fin d'année, probablement dès la rentrée de septembre, la place Béraudier et le boulevard Vivier Merle seront tout deux terminés, dans le quartier de la Part-Dieu. Le boulevard est actuellement à sa quatrième phase de travaux, devant la gare et la tour To-Lyon. Au cours des prochains mois, les travaux du futur bois de la Part-Dieu avanceront en parallèle. Ce dernier doit être rendu d'ici à 2026.

Les quais Tilsitt et Joffre réaménagés

Les quais dans le sens nord-Sud.

Autre aménagement attendu à Lyon avant la fin de l'année ou, au plus tard, fin janvier 2026 : la sécurisation des quais Tilsitt et Joffre, le long de la Saône, dont les travaux ont débuté à la mi-juin. Une piste cyclable dans le sens Nord-Sud verra notamment le jour sur cet axe accidentogène. Cinq plateaux surélevés seront créés sur le quai "afin de faire diminuer la vitesse de circulation".

Des tronçons de Voies lyonnaises en nombre ?

Du côté des Voies lyonnaises, de nombreux tronçons seront avancés au cours de l'été pour se rapprocher de l'objectif des 200 km promis d'ici mars 2026 (un peu plus de 100 km actuellement), fixé par la Métropole de Lyon. Ce sera notamment le cas de la rue de Bonnel (3e arr.) où plusieurs tronçons de la VL11 seront mis en service jusqu'en décembre prochain.

Passons aux projets de voies lyonnaises ! Et démarrons avec la VL4 du côté du 25ème RTS (9e) dont l'aménagement est presque finalisé et constitue un lien essentiel entre Lyon et les Monts d'Or ! pic.twitter.com/eu9ERlGt1o — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) July 24, 2025

Autre axe majeur, le réaménagement de l'avenue Verguin (6e) pour rejoindre le parc de la Tête d'Or est attendu pour décembre sur la VL4. En novembre, le quai Leclerc (7e arr.) permettra d'assurer la continuité au sud de la VL1. Plus généralement, cette fin d'année 2025 et le début de la suivante devraient coïncider avec l'ouverture de plusieurs autres axes cyclables à Lyon et dans la métropole.

Une première navette Navigône en octobre

D'ici la fin d'année, la toute première navette Navigône s'élancera sur le réseau des Transports en commun lyonnais (TCL). Lancé le 18 juin dernier, ce nouveau service est pour l'heure assuré par deux bateaux thermiques, le Lui et le Vaporetto. Quatre catamarans à propulsion électrique sur batteries doivent à l'avenir les remplacer.

🚤 Elle est à l’eau ! 💙



La toute première navette Navigône vient d’être mise à l’eau aux Sables-d’Olonne !



Fabriquée en France, silencieuse, électrique, pensée pour accueillir vélos, poussettes, fauteuils roulants… elle s’apprête à rejoindre Lyon par la mer et le Rhône pour… pic.twitter.com/8Ifza9X9bv — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) July 18, 2025

ZTL : la mise ne place "progressive" des bornes

Une borne est installée rue du Port du Temple. (@MétropoledeLyon)

Entrée en vigueur le 21 juin 2025, la Zone à trafic limité (ZTL) à Lyon sera suivie par l'installation de cinq bornes limitant l'accès à la Presqu'île. Deux d'entre elles sont déjà installées, rue du port du temps côté Saône et rue Gentil côté Rhône, et sont en fonctionnement depuis ce lundi 28 juillet. "La mise en place des sites bornés sera progressive, afin de faciliter l’adaptation aux nouvelles habitudes", précise la Ville de Lyon sur son site internet.

