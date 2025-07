Zone à trafic limité à Lyon : deux premières bornes bientôt activées

Deux premières bornes limitant l'accès à la Presqu'île de Lyon en voiture seront activées prochainement.

Plus d'un mois après son entrée en vigueur, la Zone à trafic limité va se durcir à Lyon. Jusqu'à maintenant et "afin les Grands lyonnais, habitants, usagers, acteurs économiques de la Presqu’île puissent prendre de nouvelles habitudes", explique la Métropole de Lyon, les bornes limitant à l'accès à la Presqu'île n'avaient pas été activées.

Après plus d'un mois de fonctionnement, les deux bornes d'ores et déjà installées, situées rue Port du temps côté Saône et rue Gentil côté Rhône seront en fonctionnement à partir du lundi 28 juillet. Les ayants-droit devront donc être munis de leur badge ou être enregistrés via leur plaque d'immatriculation.

À noter que de 6 h à 13 h, les bornes d'accès seront en position basse afin de faciliter le travail des livreurs et artisans. Les ayants-droit n'auront ainsi aucune démarche à réaliser pour entrer dans la ZTL. Selon la Métropole de Lyon, 17 000 personnes ont actuellement accès au périmètre.