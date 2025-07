Ils ont relié La Plagne à Albertville en Vélo'v : "Pourquoi pas faire un peloton beaucoup plus grand ?"

Après avoir réalisé une épreuve du Tour de France en Vélo'v, deux cyclistes amateurs lyonnais imaginent déjà la suite. En attendant, ils pourront s'entraîner toute l'année puisqu'ils ont reçu un abonnement gratuit à vie.

"L'objectif n'était pas du tout de faire quelque chose de médiatique", confie Thibault Arbonel, surpris par la tournure des évènements, mais pas dépassé pour autant. Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et JCDecaux présentaient lundi 28 juillet les bons chiffres du service Vélo'v. Ils ont en profité pour offrir un abonnement gratuit à vie aux deux cyclistes amateurs qui ont bouclé l'étape du Tour du France Albertville-La Plagne en Vélo'v... rouges bien sûr.

"Pourquoi pas faire un peloton beaucoup plus grand. Avec des Bretons, des Picards et des Gascons."

"On a contacté JCDecaux, la directrice communication nous a dit 'ok on vous donne deux vélos mais vous avez trois heures pour aller les chercher à tel endroit, et on est partis le lendemain", raconte Thibault Arbonel auprès de Lyon Capitale. "On avait des vélos tout neufs, avec des freins qui freinaient très très bien, tellement bien qu'ils freinaient même en montée", blague-t-il.

Avec son partenaire Thomas Laurenceau, Thibault souhaite désormais "faire mieux, amplifier l'initiative", a-t-il indiqué. "Pourquoi pas faire un peloton beaucoup plus grand. Avec des Bretons, des Picards et des Gascons, chacun avec le vélo de sa ville", poursuit-il. L'idée n'a pas encore mûri, mais déjà la forme qu'un tel peloton pourrait prendre questionne Thibault : "Il faut voir si on le fait en mode course ou mode parade", s'interroge-t-il.

Le "fan du Tour du France depuis tout petit", espère en tout cas obtenir de nouveau le soutien de JCDecaux pour un nouvel exploit à Vélo'v l'année prochaine.

