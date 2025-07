Dès le mois de septembre prochain, le Caladois Rémi Camus s'élancera sur le cours du Rhône. Son objectif : cartographier les polluants dans le fleuve.

C'est un nouveau défi pour l'aventurier Rémi Camus. Parcourir les 812 km du Rhône, depuis sa source, à bord d'un packcraft, un canoë gonflable ultraléger. Le début de son expédition est prévue au mois de septembre prochain et doit lui permettre de rejoindre en un mois l'embouchure du fleuve, à Port-Saint-Louis-du-Rhône.

"Le Rhône… un fleuve qu’on croit connaître. Et pourtant, il a encore tellement de choses à nous dire", explique-t-il sur ses réseaux sociaux. Car il ne s'agit pas uniquement d'une aventure, mais aussi d'une "mission scientifique portée par l’ONG The Next Exploration, pour cartographier les PFAS et autres polluants dans le fleuve", poursuit l'expéditeur, originaire de Villefranche-sur-Saône.

"Ouvrir les yeux sur cette pollution invisible"

En ce sens, des prélèvements d'eau seront réalisés tout au long de son parcours, puis analysés par des scientifiques. Le Caladois prévoit une moyenne de trois prélèvements par jour, soit 90 au total. Sa cartographie aura pour objectif de localiser et quantifier la présence de 50 molécules de PFAS.

Les PFAS ou perfluorés, sont une grande famille comprenant au moins 4 700 substances chimiques qui contiennent du fluor. D’une composition très stable, ces substances peuvent rester dans les sols plusieurs centaines d’années sans se dégrader totalement, d’où le surnom de “polluants éternels”. On les retrouve dans les textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles antiadhésives, imperméabilisants, vernis et peintures, etc. Leur faible dégradation rend ces substances omniprésentes dans l’environnement. Problème, les PFAS favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants. Seuls trois d’entre eux sont actuellement interdits.

Ces polluants dits éternels ont provoqué, en 2022, un scandale sanitaire, notamment au sud de Lyon où des rejets très importants ont été relevés au niveau de la plate-forme industrielle de Pierre-Bénite.

À l'issue de ce challenge, Rémi Camus prévoit également la production d'un documentaire de 52 minutes. "Il est temps d’ouvrir les yeux sur cette pollution invisible", conclut-il.

