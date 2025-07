Pour la seconde édition du budget participatif 90 projets ont été retenus, dont seize dans le 7e arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 7e arrondissement seize projets ont été retenus :

Nouvelles installations au Parc Blandan

Il semblerait que les habitants du 7e soient attachés à leur parc. Parmi les seize projets retenus, cinq concernent le parc Blandan, dont celui ayant obtenu le plus de voix, à savoir : l'installation d'une aire de jeu inclusive à l'est du parc. Les quelques 350 000 euros alloués à ce projet devraient servir à installer plusieurs structures adaptées aux enfants atteints de handicap physique. Ce dernier inclut notamment l'installation d'une rampe, d'un tourniquet inclusif et d'une balençoire PMR.

Autres projets retenus au sein du parc : l'installation de tables de ping-pong, un réaménagement de l'aire canine et l'ajout de nouveaux bancs. Un "parkour park" pourvu d'obstacles et de points à escalader devrait également voir le jour, grâce à un budget alloué de 150 000 euros.

Expérimentation de bornes anti-moustiques à l'école Gilbert Dru

3 000 euros seront dédiés à l'installation de bornes écologiques, anti-moustiques et amovibles dans la cours de l'école Gilbert Dru. Si l'expérimentation fonctionne, cette dernière devrait éviter la prolifération des moustiques dans le quartier.

Un vélo-cargo pour lutter contre le gaspillage de pain

Dans le cadre de ce 2e budget participatif, la mairie de Lyon fera l'acquisition d'un vélo-cargo dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Confié à des associations, le deux-roues permettra de redistribuer plus facilement et rapidement les invendus des boulangeries aux personnes dans le besoin. Une enveloppe de 10 000 euros a été mise à disposition pour ce projet.

Installer des jeux d'eau pour les tout petits à la piscine du Rhône

Afin de permettre à tous de profiter d'un endroit de fraîcheur lors des épisodes de fortes chaleurs, des espaces de jeux adaptés aux jeunes enfants devraient être installés au sein de la piscine du Rhône. Au total, 275 000 euros sont alloués pour créer un espace sécurisé, doté de jeux pour les tout petits.

Réaménagement du square Béguin

Après avoir été occupé par des mineurs isolés durant une longue période, puis fermé au public pendant plusieurs mois, le square Béguin devrait être réaménagé. Le project inclut : l'installation de deux tables de tennis de table, du mobilier pour enfants, un baby-foot et un nouveau revêtement. Des plantations supplémentaires et de nouvelles assises devraient également être réalisées grâce aux 234 000 euros dédiés au projet.

Autres projets retenus :

Construction d'une baraque du potager à Gerland

Des sculptures d'animaux sauvages qui vivent à Lyon

Requalification de l'aire de jeux des quais bas face à l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc

Un parquet de danse au parc de Gerland

Recréation des lampadaires historiques sur le pont de l'Université

Une nouvelle aire canine à la Guillotière

Rénovation des cours des écoles maternelles et primaires Gilbert Dru

Lire aussi : Budget participatif à Lyon : découvrez les 90 projets retenus