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Les affiches ont été retrouvées sous le pont d’accès au tunnel de Fourvière.

M6, A47, tunnel sous Fourvière… Les travaux attendus sur les routes autour de Lyon cette semaine

  • par LR

    • Plusieurs travaux sont attendus sur les routes de la métropole lyonnaise du 26 octobre au 1er novembre, notamment dans le tunnel sous Fourvière. On fait le point.

    Des perturbations sont attendues sur les routes cette semaine. Les agents de la Métropole de Lyon vont réaliser une série de travaux sur les routes du 26 octobre au 1er novembre, à commencer par le tunnel sous Fourvière. Dès ce lundi et jusqu’à jeudi inclus, la circulation sera interdite dans les deux sens, sous l'ensemble de l'ouvrage, pour des travaux d’entretien, de 20 heures à 6 heures le lendemain.

    Le tunnel de la rue Terme, dans le 1er arrondissement de Lyon, sera également fermé jusqu’au samedi 1er novembre en continu pour des travaux d’entretien. La circulation sera interdite dans les deux sens de circulation.

    Des opérations sur les principaux axes

    D’autres opérations d’entretien vont être réalisées ce lundi et jusqu’au 29 novembre. Ce sera le cas, notamment, sur la M6/M7 de 20 h 30 à 5 heures le lendemain. En conséquence, la circulation sera interdite en direction de Marseille, entre le nœud de Valvert et Pierre-Bénite, et en direction de Paris, entre Lyon-Centre (diffuseur n°1.2) et le nœud de Valvert.

    La circulation aussi enfin interdite sur l’A46 Sud en direction de Marseille, entre le nœud de Manissieux et le nœud de Ternay, de 20 h 30 à 5 heures le lendemain. La circulation sera enfin réduite sur l’A47, dans les deux sens de circulation, entre Givors-Ouest (diffuseur n°10) et Rive-de-Gier (diffuseur n°11).

    Lire aussi : Des travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine

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