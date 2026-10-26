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La 3e édition lyonnaise de la course s’est tenue à Miribel le 4 octobre. @Fondation ARC – Triathlon des roses

Triathlon des roses : près de 64 000 euros collectés pour la recherche contre les cancers du sein à Lyon

  • par Amaury Perrin

    • À l’issue de la 3e édition lyonnaise du Triathlon des roses le 4 octobre dernier, la Fondation ARC annonce avoir récolté 63 822 euros qui soutiendront divers projets de la recherche contre les cancers du sein.

    Alors qu’Octobre Rose touche à sa fin, la Fondation ARC dresse le bilan de son Triathlon des roses. Organisée le 4 octobre dernier au Grand Parc de Miribel-Jonage, près de Lyon, la course solidaire a rassemblé 252 participants pour sa troisième édition lyonnaise. Au total, l’événement a permis de collecter 63 822 euros pour faire progresser la recherche contre les cancers du sein.

    La Fondation ARC a organisé cette opération avec le Lugdunum Triathlon Club afin d’informer et de sensibiliser le public, tout en mobilisant des fonds pour soutenir les avancées scientifiques. Cette année, sept villes françaises ont accueilli l’événement : Paris, Toulouse, Brumath, Issoire, Antibes, Nantes et Lyon. Ensemble, les participants ont permis de réunir 550 000 euros à l'échelle nationale.

    Lire aussi : "Nous avons mis en évidence un lien entre polluants de l'air et risque de cancer du sein" (Béatrice Fervers)

    Quatre axes de recherche soutenus

    Les fonds collectés contribueront à financer plusieurs projets consacrés à l’amélioration de la prise en charge des cancers du sein. Parmi les axes de recherche soutenus figurent l’amélioration du choix des chimiothérapies chez les femmes de plus de 70 ans, ainsi que la prévention et le traitement des récidives après une chimiothérapie.

    Les chercheurs travaillent également à la conception de nouvelles immunothérapies plus efficaces contre les cancers du sein et à l’amélioration de la prévention et du traitement des métastases osseuses.

    À travers le Triathlon des roses, la Fondation ARC entend mobiliser le grand public autour d’un enjeu majeur de santé publique. Donnant ainsi des moyens supplémentaires aux équipes scientifiques pour faire progresser les traitements et améliorer la prise en charge des patientes.

    Lire aussi : Run in Lyon : Les 36 000 coureurs ont fait vibrer la ville

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