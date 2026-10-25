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Affiche du 47e Festival du Film Court de Villeurbanne.

Villeurbanne : le Festival du Film Court revient avec une programmation élargie

  • par Amaury Perrin

    • Du 8 au 15 novembre, le Festival du Film Court de Villeurbanne investira le cinéma Le Zola pour sa 47e édition, avec au programme deux nouvelles compétitions consacrées aux films émergents et aux clips musicaux.

    Le court métrage sera à l’honneur à Villeurbanne en novembre. Créé en 1979, le Festival du Film Court revient pour une 47e édition qui élargit son programme. Le cinéma Le Zola accueillera les projections du 8 au 15 novembre, avec notamment des films français et internationaux, des œuvres d’animation et de nouvelles sélections dédiées aux jeunes réalisateurs.

    Grande nouveauté cette année : le festival intègre les manifestations "Que du Feu" et la "Fête du Clip". Cette réunion donne ainsi naissance à cinq compétitions : internationale, animation, courts métrages autoproduits, films réalisés dans des écoles de cinéma et clips musicaux. L’objectif est de mettre en lumière différentes formes de création, des productions étudiantes aux projets indépendants.

    Des films et des rencontres avec les cinéastes

    Au-delà des projections, le public pourra découvrir les films en compétition et échanger avec les équipes présentes. Des rencontres et des temps de discussion doivent accompagner plusieurs séances. La Fête du Clip proposera, elle, une programmation consacrée aux clips émergents, dans un lieu extérieur au Zola qui reste à préciser.

    La sélection complète des films et les horaires détaillés n’ont pas encore été publiés sur les pages consultées du festival. Les organisateurs doivent communiquer ces informations très prochainement.

    Lire aussi : Villeurbanne : un atelier de cinéma pour les jeunes du quartier des Brosses

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