Lyon : le nouveau billet rechargeable de TCL dévoilé

Le nouveau billet rechargeable de TCL, qui remplacera le 15 février le ticket magnétique, a été dévoilé ce mardi.

Il s'en est vendu environ 50 millions en 2023. Les Lyonnais en achètent 10 à 15 % de moins chaque année, préférant le paiement par téléphone et l'abonnement. Certains usagers avaient pris l'habitude de le déposer sur les portiques une fois leur trajet terminé, par solidarité. Bruno Bernard considère son "impact environnemental important" et le juge "obsolescent". Le seul et unique ticket TCL rouge et blanc vit ses derniers jours, amené à disparaître le 15 février.

Utilisable 100 fois, pendant trois ans

Il sera remplacé par un billet sans contact cartonné, rechargeable dix fois et utilisable pour une durée maximale de trois ans. A chaque rechargement, l'usager pourra acheter un carnet de dix tickets, un ticket à l'unité ou longue durée, au tarif familial ou classique. A noter qu'il n'est possible de recharger qu'un seul type de titre à la fois. Au total, il sera donc utilisable au maximum 100 fois (dix rechargements de dix tickets). A partir du 15 février, seul ce billet rechargeable sans contact sera disponible à la vente au tarif de 20 centimes, mais il sera encore possible d'utiliser les tickets magnétiques jusqu'au 15 février.

A partir de cette date et jusqu'au 15 juillet, les agences TCL procèderont à des remboursements de vos anciens titres magnétiques devenus obsolètes. "D'autres évolutions seront à venir, explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Sytral. Ce billet pourra combiner le stationnement ou le Vélo'v ainsi que des titres évènementiels avec un QR Code."

48 millions d'euros pour remplacer distributeurs et portiques

Au total l'opération de mise à niveau des portiques et des distributeurs dans l'ensemble des stations de métro est chiffrée à environ 48 millions d'euros. Ce nouveau billet marque par ailleurs la fin du geste solidaire consistant à déposer son ticket magnétique sur les portiques pour d'autres usagers. Une manière fine de mettre un terme à cette pratique, sans subir la colère des usagers.

Fouzya Bouzerda, ancienne présidente du Sytral, se souvient encore de la manifestation organisée le 24 septembre 2018 après qu'une campagne de communication jugeant que "céder votre titre de transport n'est pas un acte de solidarité ou de générosité, cela contribue à entretenir la fraude" a été diffusée sur le réseau TCL.

▪️ Comment fonctionne le Billet Sans Contact ?🎫

✅Le Billet Sans Contact s'achète et se recharge en distributeurs auto, en Points Service TCL, en agence TCL

✅Au premier achat, il coûte 0,20€

✅Rechargeable 10 fois : un seul type de titre à la fois

➕https://t.co/sBQYmM2vPi https://t.co/ZAkiqBoQw8 — TCL (@TCL_SYTRAL) January 23, 2024

