Une mobilisation contre "l'empire Bolloré" et pour l'indépendance des médias est prévue ce samedi 1er février, à partir de 15h30, sur la place Guichard à Lyon.

Depuis mercredi 29 janvier, des journées d’actions contre Vincent Bolloré et son « empire » sont organisées partout en France. A Lyon, plusieurs organisations locales dont les Soulèvements de la Terre et Extinction Rebellion, ont suivi cette mobilisation nationale et organisent un rassemblement ce samedi 1er février, de 15h30 à 18h, sur la place Guichard dans le 3e arrondissement de Lyon.

En plus de dénoncer l'hégémonie du milliardaire, propriétaire de nombreux médias (Le JDD, CNews, Canal+ ou encore Europe1), les organisateurs estiment que ces derniers sont des canaux qui permettent à l'extrême droite de "diffuser abondamment leurs idées réactionnaires et racistes". Ils pointent également le « pillage » colonial, les atteintes aux droits humains ainsi que l'accaparement de terres agricoles suite à ses 30 années d'exploitation forestière en Afrique.