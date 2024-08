Escapades en Italie : Vallée d’Aoste, un défilé de châteaux au gré du vignoble alpin

La plus petite des régions italiennes, blottie au pied de quatre des plus hauts et emblématiques sommets d’Europe – mont Blanc, Cervin, Grand Paradis et mont Rose – offre d’époustouflants panoramas. Destination nature par excellence, la Vallée d’Aoste révèle également un riche patrimoine architectural. Baptisée la “vallée aux 100 châteaux”, maisons fortes féodales, demeures royales, châteaux baroques et néogothiques se dévoilent, accrochés à leur piton rocheux ou perdus au cœur du vignoble. Un univers de conte de fées à savourer au rythme de douces balades, ponctuées de dégustations des spécialités valdôtaines.

Frontalière de la France et la Suisse, la Vallée d’Aoste, entourée de ses quatre sommets à plus de 4 000 mètres, est dès l’époque romaine un point de passage obligé vers les cols alpins des Petit et Grand-Saint-Bernard. Au Moyen Âge, la mise en place de péages s’impose comme un instrument de pouvoir et une source de revenus.

C’est ainsi qu’au début du XIe siècle fleurissent les premiers châteaux valdôtains, perchés sur des éperons dominant la vallée. Construits sur d’anciennes fortifications, ils sont alors, comme le château de Châtel-Argent, à Cogne, ou celui de Cly, à Saint-Denis, dotés d’une tour ou d’un donjon carré, ceints de remparts. Au fil du temps, l’architecture primitive des châteaux défensifs évolue pour laisser place à plus de confort, comme au château d’Issogne ou de Fénis.

Luxe et raffinement deviennent les maîtres-mots de ces forteresses Renaissance et baroques, jusqu’aux plus récents exemples de la fin du XIXe, comme le château Baraing, à Pont-Saint-Martin.

Le saviez-vous ?

Le Val d’Aoste, petit bout d’Italie comptant 123 000 âmes, bénéficie d’un statut autonome depuis 1948. Au côté de l’italien, le français y est la langue officielle depuis le XVIe siècle.

Le château Sarriod de la Tour © Vallée d’Aoste Tourisme

Circuit château Saint-Pierre par le château royal de Sarre

Cette boucle de 8 kilomètres (450 mètres de dénivelée) au départ du château Saint-Pierre traverse vignobles et vergers de pommiers (la pomme est le fruit le plus cultivé en Vallée d’Aoste), rejoint la Doire Baltée, dominée par le château d’Aymavilles, et passe par les châteaux de Sarre et Sarriod de la Tour.

Le château Saint-Pierre et son musée des Sciences naturelles © Vallée d’Aoste Tourisme

Salle des armoiries du château Saint-Pierre © Vallée d’Aoste Tourisme

Le château de Sarre : ancienne résidence royale de chasse

À deux pas d’Aoste, capitale de la région, le château de Sarre est racheté, en 1869, par le premier roi d’Italie, Victor-Emmanuel II de Savoie, qui en fait sa résidence de chasse en Vallée d’Aoste.

Ses successeurs, notamment son fils Humbert Ier, l’utiliseront pour leurs expéditions de chasse au bouquetin dans les réserves royales des vallées voisines de Cogne, Rhêmes et Valsavarenche, devenues en 1922 le parc national du Grand-Paradis. L’intérieur révèle un opulent décor où trônent nombre de trophées de chasse.

© Vallée d’Aoste Tourisme

Style éclectique du château d’Aymavilles

À deux pas de Sarre, au cœur des vignobles, bien en vue sur une butte, le château d’Aymavilles domine l’entrée de la vallée de Cogne. D’une blancheur majestueuse, entouré de quatre tours rondes, il doit son style éclectique, qui oscille entre Moyen Âge et baroque, à Joseph-Félix de Challant, qui fit réaliser des travaux au XVIIIe siècle.

Le château La Tour de Villa © Vallée d’Aoste Tourisme

Balade dans les vignes de Gressan

Au départ de la Maison Gargantua, à Gressan, cette promenade facile de 3 kilomètres (avec possibilité d’effectuer le retour ou de rentrer en bus) suit en grande partie le Cammino Balteo vers Aymavilles. Le chemin traverse vergers et vignobles avec vue sur les châteaux La Tour de Villa, de Sarre et Saint-Pierre.

© Vallée d’Aoste Tourisme

Château de Fénis : prince des châteaux médiévaux

Avec son importante structure défensive – murailles d’enceinte, tours crénelées, meurtrières et ponts-levis –, le château de Fénis est l’emblème même du château médiéval. Au XVe siècle, la bâtisse est rénovée, décorée de fresques toujours visibles, et se transforme en résidence seigneuriale. La richesse de la décoration intérieure témoigne de la puissance des Challant, noble famille propriétaire féodale.

© Vallée d’Aoste Tourisme

Château d’Issogne : trésor de la Renaissance

Propriété des évêques d’Aoste, le château est transformé entre 1490 et 1510 en une luxueuse résidence. Il possède de superbes galeries d’arcades et escaliers typiques de l’époque mais aussi des peintures, fresques et un remarquable plafond à caissons décoré de fleurs de lys dans la salle dite du “roi de France”. Dans la cour, symbole de la famille Challant, à l’origine des travaux, trône toujours la fontaine du Grenadier, du XVIe siècle.

© Vallée d’Aoste Tourisme

L’emblématique fort de Bard

Cette imposante forteresse étagée, restée quasiment intacte depuis sa reconstruction au XIXe siècle, fut dès 1830 l’une des structures militaires les plus importantes de la Vallée d’Aoste. Le fort vit le passage de l’armée française en 1704, puis celui de Napoléon Bonaparte en 1800, qui y trouva, retranchée, une garnison de quatre cents Autrichiens.

Il abrite aujourd’hui le musée des Alpes, les Alpes des enfants, les Prisons, le musée des Fortifications et des Frontières ainsi que des expositions temporaires.

Dégustation de vins au Château Vieux © Vallée d’Aoste Tourisme

Moment gourmand !

À moins de dix minutes en voiture du fort de Bard, à Pont-Saint-Martin, première ville en arrivant du Piémont, deux cousins passionnés, Sara et Marco, ont lancé l’exploitation viticole Château Vieux. Tous les jeudis de l’été, profitez des visites et dégustations à l’ombre des pergolas, avec vue sur leur vignoble, et initiez-vous aux vins valdôtains : pinot gris, nebbiolo, donnas ou rosé.

Surplombant le village, profitez-en pour admirer le château Baraing, construit fin XIXe siècle dans le style néogothique.

Sur réservation : 25 €/personne, 2 personnes minimum – https://chateau-vieux.myshopify.com

© Vallée d’Aoste Tourisme

Le château Savoia : féerique résidence estivale de la reine Marguerite

Dans son écrin de verdure, le château Savoia, à Gressoney, avec ses cinq tourelles dotées de flèches toutes différentes les unes des autres, ne semble qu’attendre sa princesse. Ou sa reine, puisque c’est Marguerite de Savoie, passionnée d’alpinisme, qui le fit construire en 1899, au pied du col de la Ranzola, au lieu-dit Belvédère en raison de sa vue panoramique sur la vallée jusqu’au glacier du Lyskamm.

Petit paradis à 1 385 mètres d’altitude, la reine y séjourna tous les étés jusqu’en 1925, un an avant sa mort. Réalisé, dans un style médiéval, par l’architecte Emilio Stramucci, l’intérieur déploie plafonds à caissons, peintures ornementales, boiseries et mobilier d’inspiration médiévale.

À la découverte des vins de la Vallée d’Aoste

Les châteaux valdôtains, souvent bordés de vignobles, aux terrasses parfois spectaculairement escarpées, offrent une porte d’entrée propice à la découverte de ce terroir si singulier et à la dégustation de quelques vins typiques.

Marqués par des conditions climatiques et géographiques extrêmes, les vins de la Vallée d’Aoste bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée (AOC). Entourée de sommets alpins, la vallée se caractérise par de fortes amplitudes thermiques et un climat sec.

La vigne, cultivée sur des terrassements soutenus par des murets de pierres sèches, imprègne profondément le paysage de cette petite région viticole. À contempler ces vignobles accrochés à la montagne, parfois sur des terrains très abrupts, le terme de “viticulture héroïque” prend tout son sens.

Partez pour un voyage gustatif autour des cépages valdôtains comme les torrette, nebbiolo, donnas, petite arvine, pinot gris ou prié blanc, à accompagner de savoureux produits régionaux dont la truite alpine fumée, le fameux jambon de Bosses ou le lard d’Arnad, et le non moins célèbre fromage Fontina.

Infos pratiques

• Château La Tour de Villa – Chambres d’hôtes dans un château des XIIe et XVe siècles – Gressan – www.tourdevilla.it

• Hôtel 3* Cavour et des Officiers – 11 chambres à l’intérieur du fort de Bard https://hotelcavour.fortedibard.it/fr/

• La confrérie du Moyen Âge – Chambres d’hôtes dans une ambiance médiévale www.confreriedumoyenage.com

Où se restaurer ?

• Le château de Boniface d’Avise – Cuisine maison et locale – www.lebonifacedavise.com

• Le Foyer de grand-mère – Table d’hôtes à Fénis – Circuit court, cuisine familiale dans une ambiance typiquement valdôtaine www.lefoyerdegrandmere.com

• Vinosteria Antirouille – Cuisine typique et belle cave à vin, à côté du château d’Aymavilles – www.antirouille.it

À ne pas manquer

• Tout le mois d’août : Foire estivale, rassemblant 400 exposants, à Aoste – www.lasaintours.it/fr/foire-dete/

• Le 1er dimanche de septembre : Foire gastronomique Lo Matsòn, à Courmayeur

Comment s’y rendre ?

• Comptez 3 h en voiture depuis Lyon. De juin à octobre, la Vallée d’Aoste est accessible par les cols du Petit et du Grand-Saint-Bernard ou encore par les tunnels du Mont-Blanc ou du Grand-Saint-Bernard (via la Suisse).

Plus d’informations sur : https://valledaostaheritage.com