Rome, Paris, Prague… et Lyon ! Le fournisseur d’activités TUI Musement vient de publier son classement des 30 destinations européennes les plus recherchées pour un week-end. La capitale des Gaules se hisse à la 25ᵉ place, juste devant Nice, portée par son patrimoine et sa gastronomie.

Ce mercredi 22 octobre TUI Musement, fournisseur de circuits et d'activités, dévoilait son top 30 des destinations préférées des européens, en Europe. Ce classement se base sur le volume de recherches Google et concerne uniquement les voyages express, d'une à trois nuits, qui représentent 56% des escapades selon Eurostat.

Cette année, le lauréat est (presque) sans surprise Rome avec 525.000 recherches. A noter que pour chaque destination, TUI Musement associe une expérience à recommander. Pour la ville italienne, il s'agit de la visite du Colisée et du forum romain. Cocorico ! Paris se classe deuxième de ce classement avec 412.500 recherches. La capitale française profite de sa culture et de son prestige pour attirer les visiteurs. TUI Musement recommande une visite guidée de la ville, agrémentée d'une croisière sur la Seine. Prague (République tchèque) complète le podium notamment grâce à son Château.

Lyon se classe 25ème, Nice juste derrière

Il faut attendre la 25ème place de ce classement pour voir une autre ville française. Avec 44,760 recherches, Lyon parvient à s'insérer parmi les 30 destinations préférées des européens. Le Vieux-Lyon et le musée des Confluences sont les plus plébiscités par les visiteurs du site. Une belle récompense pour la capitale des Gaules, symbole de la gastronomie. Juste derrière, Nice est la dernière commune française à faire partie de ce Top 30.