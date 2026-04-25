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Le LOU Rugby reprend des couleurs face à Castres. (Photo by Stephane Pillaud/Icon Sport via Getty Images)
Le LOU Rugby reprend des couleurs face à Castres. (Photo by Stephane Pillaud/Icon Sport via Getty Images)

Top 14 : le LOU Rugby reprend des couleurs face à Castres et relance la course à la Champions Cup

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 25 avril, le LOU recevait le Castres Olympique pour tenter de conserver un espoir d’Europe la saison prochaine. Les hommes de Karim Ghezal ont réussi à renverser les Castrais au terme d’une partie compliquée (26-21).

    Le LOU Rugby (12e) retrouvait son Matmut Stadium de Gerland ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Top 14 contre Castres (10e). Après sa défaite sur la pelouse de Clermont-Ferrand le week-end dernier, écartant les espoirs de play-offs, Lyon devait s’imposer pour tenter de se rapprocher de la 8e place, qualificative pour la Champions Cup. 

    Dès la 16e minute, Castres a donné le ton en ouvrant le score après une belle domination (0-7). Malgré un début de match très compliqué, Charlie Cassang parvient à réduire la marque en inscrivant le premier essai du LOU à la 26e minute de jeu, à 14 contre 14 (5-7). L’espoir n’aura duré que 3 petites minutes, puisque Teddy Durand vient marquer un essai sur un coup de pied rasant du demi d’ouverture Enzo Hervé (5-12). S’ensuit une pénalité castraise pour conclure la première manche (5-15).

    En seconde période, les Lyonnais sont parvenus à se remettre les idées en place pour réduire l’écart grâce à Thomas Moukoro à la 56e minute (12-15), puis en passant devant pour la première fois du match à la 64e grâce à son international Mickaël Guillard (19-18). Dylan Cretin est ensuite venu offrir une victoire bonifiée à la capitale des Gaules (26-21).

    C’est donc une victoire importante pour le LOU, qui peut de nouveau croire à une qualification en Champions Cup. Les regards sont désormais tournés sur le déplacement à Paris, afin d’affronter le Stade Français le 9 mai prochain.

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