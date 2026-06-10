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Crédit : Instagram Eva Longoria

Tony Parker invité d'Eva Longoria dans une émission CNN dédiée à Lyon

  • par Loane Carpano

    • L'ancien joueur de basket lyonnais, Tony Parker, a été l'invité de son ex compagne et actrice, Eva Longoria, dans l'émission "Searching for France" dédiée à Lyon.

    Elle avait été aperçue dans plusieurs lieux de Lyon ces dernières semaines. L'actrice américaine et présentatrice de l'émission "Searching for France" sur CNN, Eva Longoria, s'est rendue dans la ville des Lumières pour tourner une émission dédiée à Lyon.

    Pour l'occasion, l'actrice a invité son ex compagnon, ancien basketteur et président de l'Asvel, Tony Parker sur le plateau de l'émission de gastronomie "Searching for France". Les retrouvailles ont été dévoilées via une story Instagram publiée lundi.

    Pour rappel, le couple avait divorcé en 2011. L'actrice américaine affirme souvent, que c'est grâce au joueur qu'elle est tombée amoureuse de la France, et qu'elle présente cette émission aujourd'hui.

    Il faudra désormais attendre un an pour découvrir l'émission tournée à Lyon.

    Lire aussi : Eva Longoria débarque à Lyon pour tourner son émission dédiée à la gastronomie

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