Dix collégiens ont été hospitalisés mardi à Villefranche-sur-Saône après avoir présenté des symptômes similaires à ceux observés la veille chez une vingtaine d’élèves d’une école primaire.

Un nouvel épisode sanitaire a mobilisé les secours mardi 9 juin à Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, cette fois, c'est au collège Faubert que plusieurs élèves ont été pris en charge après avoir ressenti des démangeaisons et des douleurs abdominales à l'issue du déjeuner.

Dix adolescents ont été transportés vers l'hôpital de Gleizé pour des examens de contrôle. Leur état n'inspirait pas d'inquiétude particulière et tous ont pu quitter l'établissement hospitalier dans la soirée.

Cette intervention survient moins de vingt-quatre heures après un événement similaire au groupe scolaire Jean-Macé. Lundi, une vingtaine d'enfants avaient présenté des symptômes comparables après le repas de midi, entraînant l'intervention d'importants moyens de secours.

Face à la répétition de ces cas dans deux établissements distincts, les services de l'État ont engagé des investigations. L'Agence régionale de santé (ARS) et la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) doivent procéder à des analyses. La piste alimentaire n'est pas la seule étudiée, les repas servis et les fournisseurs étant différents dans les deux établissements. Une origine environnementale figure également parmi les hypothèses examinées.