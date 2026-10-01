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L’Alpe Grand Serre a fermé son domaine skiable vendredi 30 décembre pour ouvrir le bike Park @ Matheysine Tourisme

Isère : la station de l'Alpe du Grand Serre désormais exploitée par la Sata pour 30 ans

  • par LR

    • Mercredi 30 septembre, la commune de La Morte a signé une délégation de service public pour 30 ans avec la Sata pour exploiter la station de l'Alpe du Grand Serre.

    C’est une libération pour la station de l’Alpe du Grand Serre, menacée de fermeture depuis deux ans. Mercredi 30 septembre, une délégation de service public (DSP) a été signée pour 30 ans par la Sata, qui exploite notamment les domaines de l’Alpe d’Huez et des Deux-Alpes, après deux mois de négociations.

    Plus tôt cette année, la commune de La Morte (Isère) avait récupéré la compétence de la gestion de la station. Elle était jusqu’alors gérée par la communauté de communes de la Matheysine. Un appel d’offres avait finalement été lancé. Seule la Sata y a répondu. " Les négociations ont été exigeantes, parfois difficiles, mais guidées par la même volonté  : trouver une solution permettant à la station, et à tout notre village, de continuer son histoire ", a déclaré Raymond Maslo, le maire de La Morte, à nos confrères du Dauphiné Libéré.

    La Sata compte désormais investir "entre 14 et 17 millions d’euros" dans le domaine, notamment pour remplacer deux télésièges par un télémix et pour aménager un nouveau front de neige à 1 850 mètres d’altitude d’ici 2030. La commune de La Morte participera, elle, à hauteur de 5,2 millions d’euros. Elle espère enfin trouver un promoteur afin de faire construire une résidence de tourisme de 300 lits.

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