Saint-Priest : un incendie se déclare dans un garage, 1 500 m2 détruits par les flammes

Un garage a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Priest. 1 500 m2 appartenant à la société AM Meca Carrosserie ont été détruits.

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre, aux alentours de 3 heures, dans un bâtiment industriel de Saint-Priest.

Selon nos confrères du Progrès, il s’agit du garage Multimarque auto. 1 500 m2 ont été détruits par les flammes, dont plusieurs véhicules légers.

15 engins et 42 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place jusqu’à environ 6 heures afin de maîtriser les flammes. L’origine du sinistre est encore inconnue. Aucun blessé n’est à déplorer.