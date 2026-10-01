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Image d’illustration. © Tim douet

Saint-Priest : un incendie se déclare dans un garage, 1 500 m2 détruits par les flammes

  • par LR

    • Un garage a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Priest. 1 500 m2 appartenant à la société AM Meca Carrosserie ont été détruits.

    Un important incendie s’est déclaré dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre, aux alentours de 3 heures, dans un bâtiment industriel de Saint-Priest.

    Selon nos confrères du Progrès, il s’agit du garage Multimarque auto. 1 500 m2 ont été détruits par les flammes, dont plusieurs véhicules légers.

    15 engins et 42 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place jusqu’à environ 6 heures afin de maîtriser les flammes. L’origine du sinistre est encore inconnue. Aucun blessé n’est à déplorer.

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