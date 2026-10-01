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LA VAISSELLES DES CHEFS_12-10-2019

Lyon : la vaisselle de grands chefs mise en vente les 7 et 8 novembre

  • par LR

    • L’événement La Vaisselle des chefs revient à Lyon le samedi 7 et le dimanche 8 novembre. La vente se déroulera à l’Hôtel de Ville, dans le 1er arrondissement.

    Vous êtes passionné par la cuisine ou par la brocante ? L’événement La Vaisselle des chefs revient le samedi 7 et dimanche 8 novembre à l’Hôtel de Ville de Lyon, dans le 1er arrondissement.

    Pendant deux jours, 150 chefs mettent en vente leur vaisselle, utilisée mais en bon état, pour tous les budgets et pour tous les goûts. Assiettes, verres, couverts, cocottes… l’ensemble des biens présents met en avant le savoir-faire et la qualité française.

    Parmi les chefs et établissements présents, on retrouve Henri Carlier, Georges Blanc, le restaurant Paul Bocuse, ou encore Jean-Marie le Rest. Les associations Habitat & Humanisme ainsi qu’Habitat Saint-Roch sont également partenaires de l’événement.

    L’entrée est gratuite, mais seulement sur inscription.

    Lire aussi : Près de Lyon : 350 convives réunis au pied du Temple d’Auguste pour célébrer le 100e anniversaire de Paul Bocuse

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