Villeurbanne : des activités proposées aux seniors du 5 au 10 octobre

10/10/2025 Grand bal de L’OVPAR dans le cadre de la semaine Bleue au CCVA ©Lucas Frangella/Ville de Villeurbanne

Forums, balades, projections… Du 5 au 10 octobre, Villeurbanne proposera plusieurs activités aux personnes âgées de la ville.

Du 5 au 10 octobre, une multitude d’activités seront proposées aux personnes âgées de Villeurbanne à l’occasion de la semaine bleue. Forum, balades, projections de film, ou encore bal… Plusieurs temps forts rythmeront ces prochaines journées.

Le 5 octobre, de 14 heures à 18 heures, le forum Vivre au présent permettra de répondre à différentes questions que peuvent se poser les seniors : besoin d’aide à domicile ? D’aménager son logement ? Comment reprendre une activité physique ? La Maison des aînés et ses partenaires répondront aux questions des seniors sur cinq thématiques : prévention, solidarité, logement, intergénérationnel et sport.

Plusieurs balades urbaines seront également proposées les 5, 6 et 8 octobre. Elles sont gratuites et sans inscription. Elles seront encadrées par des éducateurs dans plusieurs quartiers de la ville. Les seniors auront également rendez-vous au CCVA de Villeurbanne pour la projection du film Adopte un veuf de François Desagnat le 6 octobre à 15 heures.

Enfin, un grand bal sera organisé de 14 heures à 17 heures, toujours au CCVA de Villeurbanne. L’entrée est gratuite "Madison, Kuduro ou encore Macarena…, le grand bal sera l’occasion de s’amuser sur la piste de danse. Avec la présence d’une classe du collège Môrice Leroux, l’ambiance sera garantie pour toutes et tous de 11 à 111 ans !", promet la municipalité.

Tout le programme sur le site de la Ville de Villeurbanne.