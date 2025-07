Terrain de sport, balançoires... Les projets du budget participatif à Lyon 5e

Pour la seconde édition du budget participatif à Lyon, 90 projets ont été retenus, dont cinq dans le 5e arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 5e arrondissement cinq projets ont été retenus

600 000 € pour donner une nouvelle vie pour le terrain multisports de la Sarra

C'est le gros projet du budget participatif dans le 5e arrondissement, qui représente en coût près de 5 % du budget total alloué par la Ville à cette deuxième édition, avec 600 000 € alloués. 397 personnes ont voté pour donner une nouvelle vie au terrain multisport de la Sarra, situé juste à côté du stade éponyme, sur le colline de Fourvière.

"Végétalisation, reprise des clôtures, travail sur les sols et enrobés", sont ainsi au programme indique la Ville de Lyon qui précise que "les usagers et usagères du site seront invités à donner leur avis sur les activités qu'ils souhaitent pratiquer sur ce plateau". L'idée initiale proposait notamment la création d'un terrain de pétanque, de bancs pour les parents, et de paniers de baskets plus accessibles pour les plus jeunes.

59 000 € pour remettre en eau de la fontaine du Trion

Avec 405 votes, la remise en service de la fontaine du Trion est le projet techniquement faisable qui a reçu le plus de votes dans le 5e arrondissement. La Ville de Lyon a décidé d'y allouer une enveloppe de 59 000 €. Cette petite fontaine en pierre calcaire date de la première moitié du XIXe siècle. Elle est située juste en face de la rue des Tourelles.

Fontaine de Trion dans le 5e arrondissement de Lyon. (@NC)

156 000 € pour des balançoires dans le quartier du Point du Jour

Avec 323 votes, l'installation de balançoires dans le quartier du Point du Jour est le projet retenu ayant récolté le moins de voix. L'objectif du projet est d'"installer un portique de balançoires et de réaménager les abords de ce nouveau jeu", indique l'auteur de la proposition.

L'aménagement devrait être réalisé au square Gabrielle Dupond Ebrard.

26 000 € pour des tables de ping-pong

L'installation de tables de tennis de table a été retenue et a recueilli 324 votes. La Ville de Lyon a ainsi attribué une enveloppe de 26 000 € au projet qui devrait permette d'"installer trois tables de tennis de table dans le 5ème arrondissement (quartiers Point du Jour, Trion, Saint-Just) pour faciliter l'accès à la pratique sportive dans l'espace public", indique-t-elle.

45 000 € pour améliorer l'accessibilité du bâtiment du TCM5

Enfin, 325 personnes ont voté pour améliorer l'accessibilité PMR du bâtiment du club de tennis municipal du 5e arrondissement, le TCM5. L'idée a été proposée par le Comité d'intérêt local du Point du Jour, qui rappelle que le club accueille "des groupes de personnes handicapées et souhaite développer cette activité. Pour cela il est nécessaire de mettre en conformité l'accès au bâtiment et notamment les sanitaires doivent être accessibles PMR".

