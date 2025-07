Pour la seconde édition du budget participatif 90 projets ont été retenus, dont treize dans le premier arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 1er arrondissement treize projets ont été retenus :

Restauration des portes et des boiseries du musée des Beaux-Arts

Avec 673 votes, la restauration des portes et des boiseries du musée des Beaux-Arts est le projet qui a obtenu le plus de succès dans le 1er arrondissement. A la demande des habitants, la porte d'entrée place des Terreaux et la porte de l'ancienne chapelle rue Paul Chenavard seront entièrement remises sur pied d'ici deux ans. Le budget de l'opération s'élève à 150 000 euros.

Le musée des Beaux-Arts, @Hadrien Jame

Aménager les parcs et les places du bas des pentes pour les rendre plus conviviaux

Parmi les treize projets retenus, l'un concerne l'aménagement du bas des pentes de la Croix-Rousse. L'objectif : aménager ces espaces pour les rendre plus conviviaux et propices aux rencontres. Pour cela, la mairie a prévu d'installer du mobilier type table de pique nique, chaise et fauteuils dans plusieurs lieux des pentes. Trois tables de ping-pong et trois tables de baby-foot géant devraient également voir le jour. Les lieux précis des installations ne sont pas encore définis. Le budget consacré à ce projet s'élève à 143 000 euros.

Remettre en eau la fontaine Ipoustéguy place de la Comédie

Située à deux pas de l'opéra, la fontaine Ipoustéguy devrait prochainement être remise sur pied. L'objectif : remettre en eau l'oeuvre historique du sculpteur Jean-Robert, dit "Ipoustéguy". L'occasion d'apporter un peu de fraicheur autour de la place de la Comédie. Le projet inclut la rénovation du système hydraulique et électrique, nécessaire à la remise en eau de la fontaine. Le budget dédié au projet est fixé à 260 000 euros.

La fontaine d'Ipoustéguy sera remise en eau.

Une exposition interactive pour comprendre les troubles du neurodéveloppement

Deuxième projet ayant obtenu le plus de votes : celui d'une exposition interactive pour mieux comprendre les troubles du neurodéveloppement type dys et TDAH. Nomade, l'exposition visera à sensibiliser enfants et adultes aux troubles du neurodéveloppement grâce à des propos scientifiques vulgarisés. L'objectif : faciliter la vie des porteurs de TND et de leurs familles, mieux comprendre l’impact de l’environnement sur le développement du cerveau et contribuer à réduire les inégalités. Le budget alloué à l'exposition est de 25 000 euros.

Aménagement dans les écoles

Le budget participatif du premier arrondissement comprend deux projets pour les écoles : l'une dans l'école maternelle Raoul Dufy, l'autre au sein de l'école Victor Hugo. Voté à 494 voix, le premier vise à transformer l’espace extérieur de la terrasse de l’école maternelle Raoul Dufy en un lieu agréable et adapté aux activités pédagogiques. Le budget de 15 000 euros prévoit : l'installation de jardinières, une structure d’ombrage et l’arrivée d’eau.

Du côté de l'école Victor Hugo, les espaces extérieurs peu utilisés de l'établissement vont être aménagés. Le budget de 15 000 euros prévoit : une aire de jeu d’imitation avec une fosse à copeaux, deux cuisines, une table de manipulation et une table-banc. Un coffre dédié aux jeux extérieurs et un stationnement de trottinettes seront également créés.

Autres projets retenus :