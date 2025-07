Pour la seconde édition du budget participatif 90 projets ont été retenus, dont trois dans le second arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 2e arrondissement trois projets ont été retenus :

Du matériel pour améliorer l'accueil des sans-abris

Avec 1 049 votes, c'est le projet qui a obtenu le plus de succès dans le second arrondissement. L'idée : faire l'acquisition de matériel pour améliorer l'accueil et la vie des sans-abris. Parmi ce matériel : du mobilier de première nécessité, mais aussi des chauffeuses, ou encore des livres. En tout, 50 000 euros seront dédiés à ce projet.

Remise en eau du bassin place des Célestins

Une enveloppe de 500 000 euros servira elle à remettre en eau la fontaine située place des Célestins. Cette manoeuvre nécessitera la rénovation hydraulique et électrique du bassin. L'occasion d'apporter plus de fraîcheur sur la place. Un éclairage adapté sera également installé sur le lieu.

Affichage d'images historiques sur la place des Archives

Enfin, 60 000 euros seront dédiés à la mise en place de panneaux pourvus d'images historiques sur la place des Archives. L'objectif : faire connaître l'histoire du quartier et mettre en avant les images d'archives de la Ville. Au total, quatre ou cinq panneaux fixes seront installés à proximité du tramway.

