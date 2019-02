TER : les trains perturbés entre Lyon et Saint-Etienne ce lundi matin

Le trafic TER entre Lyon et Saint-Etienne, mais aussi Roanne et Saint-Etienne est impacté ce lundi matin par une panne de courant.

Suite à une panne d'électricité qui touche depuis 7 heures la gare de Saint-Etienne Châteaucreux, le trafic TER est lourdement impacté ce lundi matin. Plus aucun train ne circule entre Firminy et Saint-Etienne, ainsi qu'entre Roanne et Saint-Etienne.

Les trains continuent de circuler entre Lyon et Saint-Etienne, mais accusent des retards à cause de cet incident technique. Les voyageurs qui souhaitent se rendre à Roanne sont invités à passer par Lyon.