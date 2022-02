Tennis - Open 6e Sens de Lyon : "Le très haut niveau sera au rendez-vous" (vidéo)

La 3e édition l'Open 6e Sens - Métropole de Lyon débute ce samedi 26 février au Palais des Sports de Gerland. L'occasion pour Gaëtan Muller, le dirigeant de Sport Plus Conseil de revenir, au micro de 6 Minutes Chrono, sur la genèse du tournoi de tennis féminin.

La petite ballon jaune et le sport féminin à l'honneur. L'Open 6e Sens - Métropole de Lyon débute ce samedi (qualifications) au Palais des Sports de Gerland. Après une édition 2021 délocalisée à la Halle Tony Garnier et qui s'était déroulée à huis clos, le public sera bien de la partie cette année. "C'est que du bonheur de pouvoir retrouver du public et le Palais des Sports", se réjouit Gaëtan Muller, le dirigeant de Sport Plus Conseil qui organise le tournoi. "Il y a un vrai potentiel dans la ville et une vraie volonté avec une actionnaire et une ambassadrice comme Caroline Garcia, rappelle-t-il. Derrière, il y a également une volonté politique et d'un "namer" (l'entreprise 6e Sens) autour d'un projet sur le sport féminin au niveau de l'accessibilité et du développement de la pratique. Et puis, les Lyonnais aiment le sport féminin. Il y a un attelage solide pour mettre en place un événement qui veut s'inscrire dans le temps."

"Les Lyonnais aiment le sport féminin"

Avec la présence des meilleures joueuses françaises (Alizée Cornet, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic) et de joueuses étrangères (l'Italienne Camila Giorgi, la Roumaine Sorana Cirstea ou la Suissesse Viktorija Golubic), l'Open 6e Sens - Métropole de Lyon souhaite marquer les esprits. "L'enjeu et notamment à Lyon, c'est d'être sur du top niveau international, admet Gaëtan Muller. Aujourd'hui, on est le tournoi numéro 1 féminin en France en indoor et le numéro 2 en outdoor après Roland-Garros." Et d'ajouter : "On souhaite mettre en place une politique de haut niveau. Mais pour autant, il y aura aussi de jeunes joueuses qu'on veut faire découvrir au public lyonnais."

Toutes les informations sur le tournoi de tennis féminin de Lyon : www.open6emesens.fr