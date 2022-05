Tennis : la 5ème édition du tournoi Open Parc a débuté à Lyon

Le tournoi professionnel de tennis Open Parc a débuté hier au parc de la Tête d'Or à Lyon et se déroulera jusqu'au 21 mai pour la finale.

"Que la fête du tennis commence !", annonce Thierry Ascione, Directeur du tournoi Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, l'un des plus grands évènements professionnels de tennis au monde. La 5e édition de ce tournoi mythique s'est ouverte hier au parc de la Tête d'Or, à Lyon.

De nombreux sportifs internationaux sont à nouveau au rendez-vous de l'évènement. Cette année, ils vont s'affronter jusqu'au 21 mai, date de la finale du tournoi. Parmi eux, Cameron Norrie du Royaume-Uni, Pablo Carreno Busta d'Espagne, ou encore Alex de Minaur d'Australie.

6 joueurs français en compétition

Côté France, six joueurs participent au tournoi : Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, et Adrian Mannarino. Au total, le plateau sportif réunit onze joueurs du Top 50 mondial et six joueurs du Top 20 mondial avec dix nationalités représentées.

Une semaine de matchs

Au programme :

Dimanche 15 mai : les qualifications et le 1er tour, avec 7 matchs, à partir de 10h30

Lundi 16 Mai : le 1er tour, avec 10 matchs à partir de 11h00

Mardi 17 Mai : le 1er tour et les 1/8e de finale, avec 9 matchs à partir de 11h00

Mercredi 18 mai : les 1/8e de finale, avec 8 matchs à partir de 11h00

Jeudi 19 mai : les 1/4 de finales, avec 6 matchs à partir de 11h00

Vendredi 20 mai : les 1/2 finales, avec 3 matchs à partir de 12h00

Samedi 21 mai : la finale double, avec 2 matchs à 12h00 et la finale simple à 14h30

Informations pratiques

Où? : au parc de la Tête d’Or, au vélodrome Georges Préveral, 69006 Lyon

Quand? : du 14 au 21 mai

Tarif : pour le grand public entre 20€ et 60€ selon les jours et les catégories