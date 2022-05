Charlie Chaplin est à l'honneur ce dimanche à l'Institut Lumière de Lyon avec une série de trois courts métrages projetés en ciné-concert.

C'est le rituel du dimanche de l'Institut Lumière : des films muets projetés en ciné-concert avec accompagnement en direct au piano. L'occasion pour les spectateurs d'appréhender le cinéma autrement, en découvrant des classiques en musique.

Ce dimanche 15 mai, à 14h30, l'Institut Lumière projette trois courts métrages de Charlie Chaplin: Charlot patine, Charlot policeman et L'Émigrant. Dans Charlot patine et Charlot policeman, l'heure est à la voltige sur patins à roulettes avec des courses poursuites devenues célèbres. Dans L'Émigrant, on découvre Charlie Chaplin en migrant, qui débarque à New-York.

Cette séance de courts métrages sera accompagnée en direct au piano par Fred Escoffier.