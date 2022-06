Tennis : avant Wimbledon, Caroline Garcia remporte un tournoi sur herbe

Après son titre en double à Roland-Garros, Caroline Garcia, native de Lyon, a remporté un titre en simple sur herbe en Allemagne. Une première depuis 2019 et une belle performance avant le début de Wimbledon.

Deux jours avant le début du tournoi de Wimbledon, la Lyonnaise Caroline Garcia a remporté le tournoi de Bad Homburg (Allemagne). Il s'agit du huitième titre de la Française sur le circuit WTA, qui n'en avait plus gagné en simple depuis 2019. "Gagner trois ans après, ça représente énormément. Parfois, tu travailles dur et ça ne paye pas. C'était difficile à vivre. Pour moi, pour l'équipe autour. Je ne voyais pas trop le bout du tunnel et ça commençait à peser énormément", a-t-elle confiée à nos confrères de L'Équipe. L'ancienne quatrième mondiale s'est imposée contre la Canadienne Bianca Andreescu en trois sets (6-7 (5), 6-4, 6-4).

De bon augure pour Wimbledon ?

Après un début de saison 2022 tronqué par une blessure au pied, Caroline Garcia revient à un bon niveau. Si elle n'a pas pu passer le stade du deuxième tour en simple lors du dernier Roland-Garros, la native de Lyon a remporté le titre en double avec Kristina Mladenovic. Ce trophée en Allemagne est donc son deuxième de la saison. Il va lui permettre de remonter à la 55e place du classement WTA.

Son premier match à Wimbledon se jouera dès demain, lundi 27 juin, à 14h. Elle affrontera la Britannique Yuriko Miyasak, détentrice d'une wild-card. Si elle a engrangé de la confiance, Caroline Garcia arrive aussi avec les jambes lourdes. Hier, sa cuisse gauche était solidement bandée pour la finale. "J'arrive à Wimbledon avec de la confiance mais je suis émoussée. C'est à la fois une super préparation, mais ce n'est pas non plus idéal", disait-elle à l'issue de sa victoire.