Sous Fourvière, découvrez la terrasse la plus cachée de Lyon

Sur les hauteurs de Lyon, une terrasse unique, presque cachée, offre une vue imprenable sur la ville. Un festival de musique contemporaine s'y déroule jusqu'à la mi-juillet.

La quatrième édition du festival Superspectives se déroule du 17 juin au 10 juillet à Lyon. Au programme : de la musique contemporaine dans un cadre idyllique et verdoyant. En effet, cet événement culturel a lieu juste en-dessous de la basilique de Fourvière, sur la terrasse panoramique de la Maison de Lorette. Un lieu qui offre une vue absolument imprenable sur toute la ville. Ça vaut le détour !

Un lieu extraordinaire

Placée sous le signe de l'environnement, cette quatrième édition des Superspectives se déroule sur la terrasse de la Maison de Lorette. C'est là qu'à vécu Pauline Jaricot, récemment béatifiée, au pied des jardins du Rosaire. Situé au 42, montée Saint-Barthélémy (Lyon 5e), ce haut-lieu du patrimoine est notamment inscrit à l'Inventaire des monuments historiques. Et, cette année, la maison fête ses 500 ans. "La Maison est aujourd’hui la propriété des Oeuvres pontificales missionnaires (OPM), qui travaillent à faire vivre dans le monde entier l’héritage des missions à la suite de Pauline Jaricot. Elle est habitée par une communauté de quatre soeurs carmélites originaires du Congo qui accueillent tous les jours pèlerins et touristes", précisent les organisateurs. La terrasse vous accueille durant toute la durée du festival avec un bar éphémère (bières, vins, softs, jus), tous les jours sauf lundi et mardi, de 16h à minuit.

Rendez-vous jusqu'au 10 juillet

Cette année, le festival explore les liens entre musique et environnement. Il mettra aussi en valeur de jeunes talents lyonnais et de la région. "La musique contemporaine que nous voulons mettre à l’honneur est résolument plurielle. C’est la musique qui ne cesse de susciter des styles, d’inventer des univers sonores et de faire émerger des genres, pour interroger la possibilité d’une résonance avec l’époque". Né en 2018, Superspectives est un projet qui valorise la musique contemporaine, l'art mais aussi la création contemporaine en général.