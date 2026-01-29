Téléphones interdit dans les lycées : la Région lance une expérimentation dès 2026

Les fameux panneaux bleus de la Région à l’entrée des lycées. (Photo by Elsa Biyick / Hans Lucas via AFP)

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé le lancement, à partir du deuxième trimestre 2026, d’une expérimentation visant à interdire totalement l’usage du téléphone portable dans certains lycées volontaires.

Face au cadre jugé trop flou fixé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d’aller plus loin dans la régulation de l’usage des smartphones au lycée. À l’initiative de son président Fabrice Pannekoucke et de son ancien président aujourd'hui conseillé spécial, Laurent Wauquiez, une expérimentation d’interdiction totale des téléphones portables sera mise en place dès le deuxième trimestre 2026 dans plusieurs établissements volontaires.

"Ce que nous voulons, c’est que notre Région fasse le choix inverse de celui opéré au niveau national. Là où l’État recule, nous fixons un principe clair : aller vers l’interdiction totale des téléphones portables dans l’enceinte des lycées" estime Laurent Wauquiez dans le communiqué de presse.

Concrètement, les élèves devront déposer leurs téléphones dans des dispositifs sécurisés – casiers, pochettes de rangement ou autres solutions choisies localement – durant le temps scolaire. Chaque lycée pourra adapter les modalités à son fonctionnement, avec l’accompagnement de la Région et de la communauté éducative.

L’objectif affiché est multiple : limiter les distractions en classe, favoriser l’attention, améliorer le climat scolaire et lutter contre le harcèlement. Cette mesure vise également à mieux encadrer le temps d’écran des adolescents, dans un contexte de préoccupations croissantes sur les effets du numérique. Les résultats de cette expérimentation serviront à évaluer une possible généralisation du dispositif dans les années à venir.