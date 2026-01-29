L’État et les collectivités locales ont lancé dans le Rhône et la Métropole de Lyon le réseau France Santé, avec la labellisation de 33 structures de soins de proximité. Objectif : améliorer l’accès aux soins et fluidifier les parcours des patients.

Dans le cadre du déploiement national du dispositif France Santé, 33 structures viennent d’être labellisées dans le Rhône, dont 22 situées dans la Métropole de Lyon. Ce réseau, copiloté par l’Agence régionale de santé, la préfecture, le Département et la Métropole, vise à rendre plus lisible l’offre de soins de proximité tout en renforçant la coordination entre professionnels de santé.

Les Maisons France Santé regroupent médecins généralistes, infirmiers et autres praticiens afin de proposer une prise en charge pluriprofessionnelle. Ces structures doivent garantir une ouverture minimale de cinq jours par semaine, l’absence de dépassements d’honoraires et la possibilité d’obtenir un rendez-vous sous 48 heures en cas de besoin. Elles peuvent prendre différentes formes, allant des maisons de santé aux centres médicaux, en passant par des incubateurs solidaires ou des dispositifs mobiles.

Parmi les établissements labellisés figurent notamment des centres de santé à Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron ou encore Oullins, ainsi que plusieurs maisons de santé dans l’ouest et le nord du département. Ce maillage territorial doit contribuer à lutter contre les inégalités d’accès aux soins, dans un contexte de forte tension médicale. De nouveaux financements accompagneront ce déploiement, appelé à se poursuivre en 2026.