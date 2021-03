Téléphérique entre Francheville et Lyon : la maire de La Mulatière se prononce, aussi, contre le projet

Le projet de transport par câble dans l'ouest lyonnais n'en finit pas de faire débat. Et de susciter des crispations dans les communes traversées par le projet de téléphérique. Dans une lettre aux Mulatins, la maire de La Mulatière, Véronique Dechamps, indique être "opposée au principe même de ce projet". Elle est contre, comme son homologue de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli.

Inscrit au plan de mandat du Sytral, le projet de transport par câble dans l'ouest lyonnais entre Francheville et Lyon, qui doit passer par Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière, déchaîne les passions dans l'ouest lyonnais.

Jean-Charles Kholhaas, vive-président délégué du Sytral, pilote ce projet au Sytral. Il est également 5e vice-président de la Métropole de Lyon, en charge des déplacements, intermodalités et logistique urbaine. Il a détaillé ce projet dans Lyon Capitale (l'interview en intégralité est à retrouver ici), dont la mise en service est prévue fin 2025. LyonCapitale.fr avait aussi réalisé un long sujet ce ce projet fin décembre (à relire ici). Une pétition contre le projet a aussi été lancée (voir ici).

Deux des trois maires des communes traversées sont désormais contre. Si le maire de Francheville, Michel Rantonnet, est favorable au projet, Véronique Sarselli, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, s'est rapidement déclarée "opposée" à ce projet. En raison notamment de contraintes d'insertion très importantes sur Sainte-Foy-lès-Lyon. Début février, par 31 voix sur 35, le conseil municipal de Sainte-Foy-lès-Lyon a notamment voté un vœu pour demander l'organisation d'un référendum local sur le sujet du transport par câble.

La position de la maire de La Mulatière, Véronique Dechamps, était attendue. Dans une lettre adressée aux habitants de La Mulatière, aux Mulatins, Mme Dechamps explique que la "majorité municipale n'a pas souhaité réagir dans la précipitation, surtout sur pareil sujet qui comporte tant de conséquences et... d'inconnues". Elle regrette d'abord le manque de concertation du Sytral sur un tel projet : "la municipalité n'a pas été consultée en amont, ni même été informée, et ce contrairement à tous les usages républicains".

"La Métropole (de Lyon) semble vouloir faire le bonheur des gens malgré eux"

Après diverses consultations, et une majorité municipale à une "très large majorité opposée au projet", "je suis en tant que maire et comme citoyenne, opposée au principe même de ce projet, car la fin ne justifie pas les moyens", poursuit Véronique Dechamps dans sa lettre, puis liste les raisons de son "non". "Aussi, la Métropole semble vouloir faire le bonheur des gens malgré eux ! Pourtant, les propositions et alternatives de transports collectifs ne manquent pas, alors qu'en cette matière, le mieux serait tout de même de tenir compte de l'avis des élus et des habitants", conclut la maire de La Mulatière.

Les écologistes de Francheville veulent une concertation "beaucoup plus forte"

A Francheville, le projet fait débat aussi chez les écologistes. Si les élus écologistes de Francheville saluent "une opportunité originale et innovante qu'il faut étudier à fond", ils réclament aussi "une concertation beaucoup plus forte" face à "un projet aussi nouveau" (lire notre article sur le sujet ici).

"Les études sont en cours et la phase d'information et de concertation démarrera à l'automne (2021). Face à un projet aussi nouveau, la concertation doit démarrer dès que possible et être beaucoup plus forte", soulignent les élus écologistes de Francheville. Ils demandent "une meilleure écoute et prise en compte des craintes des habitants des communes concernées dans la conduite de ce projet". Avec un maître-mot : l'acceptabilité. "Son acceptabilité est un des enjeux importants et nécessite de mobiliser concertation, pédagogie et ingénierie, et ce sans tarder", ajoutent les élus écologistes.

